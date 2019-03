Casado: 'No vale con darse golpes de pecho con la patria'

El líder del PP, Pablo Casado, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, han denunciado este domingo la falta de propuestas y de experiencia de Vox, el partido de ultraderecha que les amenaza en las urnas, según señalan todas las encuestas. "No vale con darse golpes de pecho, no vale con decir que la patria no es un partido. La patria somos todos los partidos, todos los españoles, voten lo que voten", ha afirmado Casado en un mitin en Vigo intentando arrebatarle la bandera a Santiago Abascal.

Según el presidente de los populares, patriotismo es "unir esfuerzos en torno al único partido que puede garantizar una alternativa a Pedro Sánchez y sus socios batasunos, independentistas y comunistas". "Patriotismo es no dispersar esfuerzos cuando España se la juega. Lo dijo Pablo Iglesias ayer, cuando se refirió a que el 28 de abril se abre un proyecto constituyente. Quieren romper la igualdad entre españoles!", ha asegurado entre aplausos. Casado ha recordado las etapas de gobierno del PP y ha dicho que "sabe gestionar" y que tiene "un equipo sólido". "Aquí no solo va del tuit, de la noticia, del teletipo sino del futuro de España", ha señalado en referencia a la escasa proyección de Abascal en los medios de comunicación.

"Bilingüismo cordial" en Galicia

Antes de que tomara la palabra Casado, Feijóo ha dedicado también varios minutos a criticar a Vox, a cuyos dirigentes ha acusado de "esconderse en las cuentas de Twitter". "Y nos llaman cobardes a nosotros", se ha quejado. También ha cargado contra Ciudadanos, a los que ha culpa de "inventarse problemas con la lengua" en Galicia, donde hay, ha añadido, "un bilingüismo cordial".

El dirigente de la Xunta también ha advertido a los asistentes al mitin del riesgo de que se disperse el voto entre Vox y Ciudadanos. "No sumamos", ha afirmado en varias ocasiones. "Sanchez quiere que se divida el voto del centro y de la derecha, porque dividiéndolo y teniendo el voto de los independentistas volverá a ser presidente, rehén de aquellos, pero presidente del Gobierno de España", ha avisado.

Feijóo ha pedido que los partidos tengan ideas para resolver los problemas de los ciudadanos, algo de lo que no ve capaz a Vox: "No vale solo con gritar 'viva España' o 'viva Galicia', habrá que saber cómo gestionar".