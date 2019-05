Casado pide a Sánchez que evite ser investido gracias a los independentistas

Pablo Casado ha pedido esta tarde cara a cara a Pedro Sánchez que "no dependa de los independentistas" para sacar adelante su investidura. El jefe del Ejecutivo en funciones ha convocado al líder de la oposición a la Moncloa para analizar los resultados del 28-A. En la conversación, de una hora y media de duración, no se ha abordado la fórmula de Gobierno que intentará Sánchez ni tampoco cómo se configurará la Mesa del Congreso, ha comentado Casado a la prensa. Ha sido una toma de contacto encarrilada a normalizar la tensa relación ellos y marcar el rumbo de la nueva legislatura. El líder de los conservadores le ha advertido de que, si finalmente se apoya en ERC o Junts para revalidar su cargo, encontrará una "oposición frontal".

En una conferencia ante los medios de comunicación en la sala noble de la Moncloa, Casado ha dejado entrever que si, en cambio, Sánchez (123 parlamentarios) consigue el respaldo de Ciudadanos (57 escaños), como ya hizo, ha recordado, en 2015, el PP no pondrá "objeciones". "Prometemos no llamarles veletas", han bromeado después fuentes de la dirección del partido conservador. Casado siente el aliento de Albert Rivera, que solo tiene nueve diputados menos, y prefiere verlo en el Ejecutivo, tomando decisiones y quemándose con la labor gubernamental que como competidor en el banquillo de la oposición.

"Le he pedido que no dependa de los independentistas, que España no dependa de aquellos que no creen en su unidad", ha subrayado ante la prensa. El dirigente popular ha descartado que su partido pueda abstenerse para facilitar el Gobierno de Sánchez porque "hay otras sumas que garantizan la investidura". En ese contexto ha señalado a Podemos y "otros partidos regionalistas", en referencia a Coalición Canaria (CC) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), para no necesitar "el apoyo de ni de ERC ni del PDECat".

El secretario general del PSOE no ha dado ninguna pista de que alianzas parlamentarias quiere pergeñar más allá de clamar en la campaña por un Ejecutivo en solitario y sin ataduras. En estos momentos la suma entre PSOE, Unidas Podemos PNV, CC, Compromís y PRC alcanza hasta los 175 diputados, insuficiente para lograr la investidura a la primera, pero no así para la segunda, cuando solo se necesitan más 'síes que 'noes'.

Otra opción, más arriesgada es la de sumar solo a PSOE, Unidas Podemos y Compromís y llegar hasta los 166 escaños. Si los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y Bildu se abstuvieran, Sánchez podría ser investido en el segundo intento. Aquí las posibles alianzas parlamentarias.

En la rueda de prensa, Casado ha considerado que el nacionalismo tanto en el País Vasco como en Navarra está en este momento "contra la igualdad de los españoles", aunque ha puntualizado que son los independentistas catalanes los que se han situado fuera de la ley.