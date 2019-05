Casado prefiere un pacto PSOE-Cs antes que la repetición electoral o el gobierno con Podemos y ERC

Pablo Casado ha reclamado este sábado el voto al PP en las próximas elecciones municipales para ejercer así de contrapeso a las políticas socialistas, convencido de que ante una pérdida de poder territorial en las próximas elecciones municipales y autonómicas, el PSOE de Pedro Sánchez se tentará la ropa y se lo pensará antes de acordar el gobierno con Podemos y ERC porque la legislatura se le hará cuesta arriba. De hecho, ha asegurado que no vería mal un hipotético acuerdo del PSOE con Ciudadanos antes de que haya un nuevo adelanto electoral o un gobierno con los separatistas. No lo critico, pero que haya transparencia, apuntó, pidiendo que sea la formación de Rivera la que se abstenga o apoye a Sánchez y expresando su convicción de que, no obstante, el PSOE ya tiene clara su hoja de ruta de pactos con los aliados chavistas de Podemos y ERC si no mandamos un mensaje al respecto el día 26.

En un acto en Málaga para apoyar la candidatura de Francisco de la Torre, que tras 20 años al frente se presenta de nuevo a la reelección, el líder popular reiteró su rechazo a la petición de los socialistas de abstenerse para facilitar la investidura, asegurando que por España, no podemos abstenernos en favor de un partido que quiere subir los impuestos, que llama héroe a Josu Ternera o pide una consulta de independencia en Cataluña. Por eso, Casado ha invitado a Sánchez a buscar los apoyos en sus antiguos socios de Ciudadanos, con quien ya pactaron en 2015. El PP está para hacer una oposición firme y responsable, contrapuso.

Cs "solo quiere el poder por el poder"

Casado ha aprovechado para atizar a Ciudadanos, recordando que en ciudades como Málaga se ha mostrado dispuesto a pactar con el PSOE para arrebatar la alcaldía a los populares. En el fondo están esperando los resultados del 26 de mayo para ver si se acercan un poco más al PP o no, solo quieren el poder por el poder, ha dicho sobre quienes son sus socios en el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía.

En este sentido, en su intervención ha cargado contra la división del voto de la derecha y la irresponsabilidad de los partidos que intentaban superar al PP y no ser tan pequeños para apelar al voto útil en los comicios del día 28. El líder del PP ha recordado que, pese a sus ofrecimientos para una candidatura conjunta en el Senado con Ciudadanos y Vox, al final la dispersión del voto provocó que con apenas dos millones de apoyos más, la Cámara alta que aplica el 155 haya quedado en manos de quienes quieren negociar con los separatistas y quienes incumplen la ley en Catalunya.

Contra Batet y Pisarello

Al final teníamos razón con lo de los whatsapp del 1+1+1, ha asegurado. Por eso, ha pedido que en las próximas elecciones se informe bien a la gente de que si sigue dividiendo el voto puede volver a ganar la izquierda. Casado se ha referido además a las propuestas realizadas por el PSOE para presidir el Senado y el Congreso, tildando de hipocresía los llamamientos de los socialistas a pactar con los partidos constitucionalistas. El presidente del PP ha reprochado que la presidencia del Congreso recaiga en Meritxell Batet, quien dijo que la Constitución no se podía imponer y que había que tener un cauce de diálogo con quienes quieren romper España. También ha reprochado que se haya dado a Podemos una de las vicepresidencias de la mesa y que incluso se haya dado cabida a Gerardo Pisarello, quien fuera número 2 de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y peleaba por quitar la bandera de España al edil popular Jorge Fernández en el balcón consistorial.