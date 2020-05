Casado, sobre la prórroga del estado de alarma: "A día de hoy, no podemos apoyarla"

El presidente del PP, Pablo Casado, afirma que, "a día de hoy", su partido no podrá "dar apoyo" a la nueva prórroga del estado de alarma que plantea Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, el líder popular ha subrayado que esta medida "no tiene sentido" porque la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades, además de exigir al presidente del Gobierno que lo desvincule del pago de la prestación de los ERTE y de la liquidez a pymes y autonómos porque es un "chantaje" e "inmoral".

"En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", ha declarado Casado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que dispone de legislación básica para afrontar la actual situación derivada de la pandemia.

Casado ha afirmado que el estado de alarma ha sido necesario para evitar "el colapso" de las UCI pero ha añadido que, una vez que el propio Sánchez dice que se puede salir a "tomar el vermut", hay que adaptar la normativa legal a la situación.

En este punto, ha reiterado que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana "no tiene ningún sentido" y ha subrayado que si el Gobierno ya sostiene que se está caminando hacia la "nueva normalidad" no parece "lógico utilizar este instrumento "excepcional". "Esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha avisado.