Casado y Rivera buscan el duelo con Sánchez por los decretos

Nueva táctica de Pablo Casado y Albert Rivera para confrontar con Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones generales del 28-A. Ambos intentan convertirse en el antagonista principal del candidato socialista, tras constatar que la estrategia del PSOE pasa por no reconocer ese estatus de liderazgo a ninguno de ellos y así diluirlos. A expensas de que lleguen los mítines y los debates electorales, PP y Ciudadanos pugnan por conquistar esa plaza en la arena institucional. Conservadores y liberales endurecen su ofensiva a los controvertidos viernes sociales. Ayer, el PP solicitó a la Junta Electoral Central (JEC) que prohíba al Gobierno lanzar mensajes «electoralistas» en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ofrece para informar las medidas adoptadas. No pide que se anule la comparecencia, sino que no informe de medidas partidistas. El organismo decidirá en breve cómo resuelve esa petición, a la que Cs ya ha anunciado que se sumará, y ha pedido al Ejecutivo que presente sus alegaciones antes de hoy a la una. Si no les dan la razón, en el PP ya estudian la presentación de un «recurso administrativo electoral» en los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Los conservadores consideran que Sánchez está «instrumentalizando» al Ejecutivo. Sostienen que «incumple y vulnera» la ley orgánica del régimen electoral general al aprobar y difundir de forma institucional la aprobación de unos decretos-leyes que pueden influir en los votantes. Además, opinan que la Diputación Permanente del Congreso, que debe convalidar las iniciativas, solo tiene que dar trámite a cuestiones urgentes y no a medidas ordinarias que el Gobierno aprueba por las elecciones.

INFORME DE LOS LETRADOS / Ante la previsible protesta de la oposición, la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, ha solicitado a los letrados de esa institución un informe que esclarezca cómo proceder si algún partido pide que esos decretos-leyes se tramiten como proyectos de ley, la vía ordinaria que se utiliza cuando las cámaras no están disueltas y que permite modificar el texto con enmiendas. Las conclusiones estarán previsiblemente el lunes.

Fuentes gubernamentales indican que el Ejecutivo actúa «de acuerdo a la ley» y subrayan que «las ruedas de prensa son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en periodos electorales, las medidas adoptadas».

Esas mismas fuentes insisten, además, que los anteriores gobiernos del PP aprobaron decretos-leyes en tiempo de descuento y llenaron las ruedas de prensa en la Moncloa de comparecencias de ministros que eran cabeza de cartel en los comicios. Rajoy aprobó 121 reales decretos en las elecciones del 20-D del 2015,