Casado a Sánchez: "El tigre del independentismo le ha devorado"

El Brexit, la situación de Venezuela o las sociedades instrumentales de algunos ministros, asuntos a tratar en la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso durante esta legislatura, han quedado relegados en el discurso del líder del PP, Pablo Casado. "El tigre del independentismos le ha devorado", ha sentenciado el popular, poniendo el foco en la cuestión catalana y convirtiendo su turno de réplica en un discurso con claros tintes prelectorales.

"Usted es el caballo de Troya del independentismo en España", le ha espetado Casado a Sánchez para reprocharle su estrategia de diálogo con la Generalitat. El presidente del PP ha ido más allá y ha acusado al jefe del Ejecutivo de "vender la soberanía" española en la "ignominiosa" cumbra de Pedralbes en la que Sánchez se reunión con Quim Torra. Con todo ello, Casado ha expuesto la disyuntiva que, a su parecer, se encontrarán los españoles al acudir a las urnas el próximo 28 de abril: si validar la estrategia de Sánchez de gobernar con "batasunos", "independentistas" y "comunistas" o volver a confiar en el PP. "Usted ya ha elegido", ha concluido.

Al margen de Catalunya, Casado ha cargado contra Sánchez por el uso abusivo que el Gobierno ha hecho de la figura del real decreto. Además, ha recriminado a los socialistas que impulsen, en los últimos segundos de vida de la legislatura, "medidas electoralistas que no puede ni pagar ni aprobar" y que deberán pasar por la diputación permanente, el órgano que representa al Congreso cuando están disueltas las cortes.

VENEZUELA Y EL BREXIT

La comparecencia de Sánchez respondía a la petición de los populares para que se informara sobre la posición del Gobierno sobre la situación política de Venezuela y sobre el plan de contingencia de cara a la salida de Gran Bretaña de la UE. Sin embargo, ambos temas han estado poco presentes en el discurso de Casado.

Sobre Venezuela, el presidente del PP ha lamentado que Sánchez haya perdido la "posición preferente" que España debería tener respecto a Iberoamérica. "Le pido que adopte una posición firme y defienda a la comunidad venezolana", ha exigido Casado antes de señalar que el actual Ejecutivo " no tiene política internacional ni política doméstica". Otra de las críticas ha sido la ausencia de medidas de contingencia ante el Brexit. "No entiendo que un Gobierno no haga su trabajo en vez de ir a Cuba de vacaciones", le ha recriminado.