Casado ve 'apartheid social' en Catalunya

Espero que nadie haga caso a este agitador, mentiroso, reabiado y manipulador de la realidad que es Pablo Casado. No sé que tiene contra Catalunya, ni me interesa, pero resulta que embauca a los españoles de bien que se creen sus mentiras. Atacar a Catalunya, siempre lo he dicho, es obtener votos de aquellos que, no sé el porqué, también creen sus barbaridades sin haber constatado ni cotejado las afirmaciones, desafortunadas todas ellas. Desde este foro pido a los extremeños que midan las palabras de este”personajillo” y no se dejen llevar por el fogoso vocabulario que tiene contra todo lo que “huele” a catalán. Tened más inteligencia que él, no hace falta mucho esfuero para esto, y valorad las experiencias que hayáis podido tener con catalanes que venimos por Extremadura, con familiares que podáis tener en Catalunya o bien porque vosotros hayáis visitado Catalunya en vacaciones, viajes o en otros aspectos. Gracias por leer esta aportación.