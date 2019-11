Cataluña: El juez investiga una trama rusa de apoyo a la Declaración Unilateral de Independencia

Carles Puigdemont exploró el 25 y el 26 de octubre del 2017 un plan para recabar el apoyo de Rusia y China a la declaración unilateral de independencia (DUI) que el Parlament aprobaría el día siguiente, 27 de octubre. El entonces presidente de la Generalitat cruzó esos dos días varios wasaps al respecto con Víctor Terradellas, antiguo responsable de Relaciones Internacionales de Convergència (CDC) y en aquel momento presidente de la fundación nacionalista Catmón. En el cruce de mensajes participó también un tal Miquel, cuya identidad está intentando aclarar la Guardia Civil.

"A las 5 venía emisario de Putin", escribió el día 26 Terradellas a Puigdemont en un mensaje al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El juez de Barcelona Joaquin Aguirre está investigando una trama rusa dentro de la causa abierta por presunta malversación de fondos y otros delitos en la Diputación de Barcelona y la Secretaria d'Esports de la Generalitat. Este martes el juez ha ordenado cuatro detenciones, que se suman a la de Terradellas y una veintena más en mayo del 2018.

El 25 de octubre del 2017 se sucedían las reuniones en el Palau de la Generalitat. Los nervios están a flor de piel. Puigdemont duda entre convocar elecciones autonómicas u optar por la declaración unilateral de independencia. A las 10.05 horas, el 'president' recibe un wasap desde el teléfono de Terradellas, que pocas semanas antes, en septiembre, había viajado a Moscú. "'President', soy Miquel. Estamos reunidos Víctor y yo con esa gente. En 24 horas nos contestan. Además mirarán: 1. Que China diga también lo suyo. 2. Que viernes antes de hacer nada, hagas videoconferencia con PU".

La siglas del presidente ruso

La policía precisa en un informe incorporado a la causa que 'PU', "por el contexto de la conversación, podría tratarse de un error gramatical, aludiendo a realizar una videoconferencia con Putin, tal y como se refleja en reiteradas ocasiones más adelante en la misma conversación". Respecto a China, según la documentación encontrada en su día por otro juzgado que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O, la Generalitat tenía previsto presentar a Catalunya como un estado independiente ante el Gobierno chino, con el que en paralelo negoció un préstamo de hasta 11.000 millones de euros para el banco central de la Catalunya independiente que nunca llegó a ser realidad.

Aquel día Puigdemont no respondió al mensaje enviado por Miquel desde el teléfono de Terradellas. El día siguiente, 26 de octubre, a las 10.44 horas, cuando todo indicaba que Puigdemont había decidido renunciar a la DUI y convocar elecciones autonómicas (aunque después la decisión definitiva fue la contraria) Terradellas se queja al 'president' de su silencio: "Lo siento. Ni nos has escuchado, creo que nos lo merecíamos. Todo iba adelante y creo que hubiéramos podido apurar hasta el último momento, lástima". En esta ocasión, Puigdemont sí responde: "No tenía ya ningún margen. Y el escenario era devastador para Catalunya. Lo siento. Sé que no es ni fácil ni agradable aceptar, pero no tenía ningún convencimiento de que nos íbamos a salir sic".

Terradellas insiste: "Nos habían garantizado declaración esta tarde. Gorbachov sic. Dinero por parte china. Te pedíamos apurar. A las 5 venía emisario de Putin. Estamos en la puerta del palacio. Nos debes recibir. Nos has de recibir. Retraso y darnos tiempo". Puigdemont replica de forma escueta: "Yo ahora tengo que hacer comparecencia". El 'president' tenía previsto dirigirse a los catalanes a las 13.30 h., aunque la cita fue retrasada hasta 14.30 h. y, retrasada de nuevo, no se celebró hasta la tarde de aquel día.

La reunión en el Palau

Terradellas no se rinde. Insiste: "Pues lo retrasas y hablamos. Estamos Carles, Miquel y yo. A 50 m. del Palau de la Generalitat. Vamos hacia Canonges la residencia oficial del presidente de la Generalitat, contigua al Palau". Puigdemont accede: "Subid por Canonges". Unas horas después, ya por la tarde, Puigdemont anuncia su decisión: no convocará elecciones autonómicas y deja en manos del Parlament la declaración unilateral de independencia.

El día siguiente, 27 de octubre, la Cámara catalana aprobó la DUI por 70 votos a favor, 10 en contra, dos votos en blanco y la ausencia de 52 diputados constitucionalistas como medida de protesta. De inmediato, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el Gobierno central intervino las competencias de la Generalitat. Puigdemont y sus 'consellers' fueron destituidos; el Parlament, disuelto, y los catalanes, convocados a las urnas autonómicas.

El 29 de octubre, Puigdemont huye hacia Bélgica desde su domicilio de Girona. Le siguen algunos 'consellers'. Terradellas, al parecer, no debía saber nada de la partida del ya 'expresident', pues a las 9.27 de la mañana le escribe otro wasap: "Estimado presidente. Después de su discurso de ayer, ahora toca jugar y ganar la partida de las legitimidades. Demostrar nuestro sentido de Estado y control del momento político (.) Hay que seguir este camino y hay que mantener el liderazgo y mando. Mañana en Palau habría que arriar la bandera española y blindar el edificio con una llamada pacífica a la población. Es necesario que liste sic de nuevo al mayor Trapero y ordene a los Mossos que estén y, así sabremos, también, su nivel de lealtad (muchos os serán leales a vos y a Trapero)". Puigdemont no respondió.

El teléfono delator

Estos mensajes fueron descubiertos en uno de los teléfonos móviles utilizados por Terradellas e incautados en la sede de Catmón, en la calle del Fonollar de Barcelona, en el registro ordenado por el juez Aguirre el 24 de mayo del 2018. Muchos otros wasaps evidencian las estrechas relaciones que Terradellas mantenía con destacados diputados y dirigentes de la extinta CDC, del PDECat, ERC, la CUP y la ANC.

En aquel registro, la Policía Nacional, que más tarde fue relevada en las pesquisas por la Guardia Civil por decisión del juez, encontró documentos que apuntan a una trama rusa ligada al 'procés'. Uno de los más destacados es "un borrador manuscrito de misiva", según la policía, cuyo destinatario podría ser Vladimir Volfovich Zhirinovsky, el ultra que lidera el Partido Liberal Democrático de Rusia y a quien los investigadores sitúan como posible mediador de Putin. El escrito, redactado en catalán, está encabezado con un "Apreciado Vladimir Volfovich. Sabemos de la gran posición en defensa de los derechos democráticos y le invitamos mañana a asistir a la sesión del Parlament donde se declara la República de Catalunya, donde en estos momentos tiene una gran parte de los derechos intervenidos sic". Se desconoce si ese mensaje fue recibido o no por el político ruso, quien se ha declarado públicamente partidario de la independencia de Catalunya. En otros documentos confiscados figura el nombre de Putin.