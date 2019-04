Cayetana Álvarez de Toledo insiste tras el debate: 'Un silencio no es un no'

La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido este miércoles que no cree que "un silencio necesariamente sea un 'no' en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres". Lo ha dicho después de que anoche protagonizara un agrio debate sobre el feminismo en el que ha cuestionó la reforma penal propuesta por el PSOE para cambiar el concepto de consentimiento en la libertad sexual.

″¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?”, aseguró la popular, para considerar que el feminismo se ha convertido en un "enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres".

Sin embargo, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha aclarado que cuando discutió el principio del "consentimiento positivo" no lo dijo "tanto por la cuestión de la violencia de género o a las violaciones, que es el campo hacia el cual lo llevó Montero". La número dos de Unidas Podemos por Madrid le reprochó que "ponga en duda" cuándo se viola a una mujer.

"Me refería a un punto del programa electoral del PSOE que me parece sorprendente y que encarna con una nueva manera de enfocar el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, no solo de España, sino que viene de EEUU, que es consentimiento afirmativo, que es decir que todo lo que no sea un 'sí' expreso es un 'no', y yo eso lo discuto", ha afirmado.