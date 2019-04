Cayetana Álvarez de Toledo llama 'xenófobos' a los votantes independentistas

Cayetana Álvarez de Toledo ha llamado "xenófobos" a los votantes independentistas. En una entrevista en RAC-1, la cabeza de lista del PP ha vuelto a mostrar su perfil más duro.

"De verdad están oprimidos? Se sienten excluidos? Lo que les pasa es que los que votan independentistas no quieren vivir con otros españoles. Y esto se llama xenofobia. Hay un sentimiento profundamente xenófobo en el nacionalismo", ha sentenciado. Álvarez de Toledo ha comentado que preferiría no pactar con Vox, porque "no me gustan los partidos nacionalistas", aunque ha dejado claro que si se aplicara la política de alianzas de Andalucía en toda España le parecería "razonable".

En una entrevista en RAC1, la candidata ha opinado que "preferiría" alcanzar un "acuerdo fuerte" para gobernar con Ciudadanos tras las elecciones del 28 de abril, y ha recordado que siempre ha defendido "una fusión e incluso una reagrupación con Ciudadanos".

No obstante, ha asegurado que si Vox prestara apoyo externo a un Gobierno integrado por PP y Ciudadanos avalaría este modelo, porque la formación de extrema derecha ha modificado sus planteamientos políticos en Andalucía para "poder pactar". En su opinión, Vox promete "soluciones fáciles" que "no son reales" y ha añadido que "derogar el Estado de las autonomías no creo que sea ni viable ni deseable".

SE REAFIRMA SOBRE EL CONSENTIMIENTO SEXUAL

La candidata popular ha vuelto a reafirmarse en sus polémicas declaraciones sobre el consentimiento sexual, diciendo que en ningún caso se arrepentía de lo dicho en el debate de TVE. Las políticas identitarias fracturan la sociedad y nos enfrentan. El feminismo radical enfrenta a las mujeres y crea una visión distorsionada de los hombres, como seres violadores", ha afirmado.