Los CDR animan a mantener la movilización e instan al Govern a romper con el Estado

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho este miércoles un llamamiento a mantener la movilización permanente y exigen al Gobierno de la Generalitat y a los partidos soberanistas que desobedezcan la sentencia, rompan con el Estado y hagan frente común para "avanzar hacia la república".

Siga aquí en directo las últimas noticias sobre la situación en Cataluña tras la sentencia del 'procés'

"Solo desafiando al Estado represor desde todos los frentes conseguiremos la libertad del país y de los rehenes", continúan los CDR a través de un comunicado. También aseguran que la única violencia que se ha podido ver las últimas horas es la ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos, por lo que piden piden la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, y que Policía Nacional y Guardia Civil abandonen Cataluña.

"No caigamos en la trampa de aquellos que nos quieren desmovilizar con el falso argumento de la violencia", han apuntado. Los comités advierten de que ha empezado un "camino de no retorno", con una "vergonzosa" sentencia que "encendió la chispa" y una "violencia policial que ha avivado la llama". Alertan de que han salido a la calle para quedarse, y animan a continuar con la movilización permanente. "Después de dos años de represión, del aplazamiento político del mandato del 1-O y de ver como el régimen del 78 se refuerza sin freno nosotros ya no podamos más. Es justo ahora cuando empezamos a poderlo todo", subrayan.

Durante los incidentes de la noche del martes, los CDR respondieron a través de las redes una interpelación del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a alejarse "de todas las actitudes violentas".