Celaá: "Los independentistas están pidiendo pistas de aterrizaje para volver a la normalidad"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha afirmado este sábado que, "en el fondo y en privado", los partidos independentistas "están pidiendo pistas de aterrizaje" para volver a la situación "de normalidad anterior", y ha confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podrá "encontrar el camino" para resolver el conflicto catalán.

"Este es un Gobierno de diálogo. El Gobierno de España quiere normalizar la situación en Catalunya porque Catalunya es una parte de España, y porque el Gobierno tiene recetas para toda España y programa político para toda España", ha remarcado Celáa en un acto del PSOE en Santander.

Según la portavoz, la situación catalana debe solventarse desde la política, con respeto a la Constitución y las leyes, y ha defendido que se está avanzando y que la solución no pasa por volver a aplicar el artículo 155. "No es solución aplicar a todos los catalanes un 155 permanente. Ahora mismo no se da ninguna circunstancia que justifique una medida tan excepcional", ha defendido.

ATAQUES AL PP



La ministra también ha criticado que el Gobierno del PP "depositase todo en los tribunales" sin abrir "camino político", al tiempo que ha insistido en que Catalunya vive una situación "muy compleja" y en que no se debe "echar más gasolina al fuego". Un "fuego" que, a su juicio, lo "encendió de forma irresponsable" el PP con actuaciones como la recogida de firmas contra el Estatut en el 2006.

Por eso, Celáa cree que los populares han "inflamado" el conflicto en Catalunya, pero a costa de quedarse casi sin representación en el Parlament, y les ha afeado que utilicen este tema en la campaña de las elecciones andaluzas. También ha dicho que aunque el Gobierno lleva "solo" cinco meses, le parece que han pasado cinco años.