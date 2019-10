Chacón admite preocupación por los disturbios y la necesidad de dar estabilidad a la economía

La 'consellera' de Economia i Empresa, Àngels Chacón, ha admitido este lunes que siente "preocupación" por el "impacto económico" que pueden causar los disturbios que ha vivido Cataluña en la última semana por lo que ha emprendido una ronda de encuentros con interlocutores sociales y económicos para evaluar los efectos y tomar medidas para volver a la estabilidad. Aunque ha comentado que "en una semana no se hunde la economía de Cataluña", Chacón ha reconocido que especialmente en el sector turístico y en el comercio se han disparado todas las señales de alarma. "No deberíamos tener que elegir entre la defensa de derechos y libertades y la defensa de la estabilidad de la economía", ha dicho Chacón, que sin abandonar la línea marcada por el Govern de Quim Torra, también se muestra partidaria de buscar estrategias políticas que no supongan el hundimiento de la actividad económica y el desprestigio de Cataluña y Barcelona en el mundo

"La semana próxima asisto a la mayor feria turística del mundo en Londres y debo defender Cataluña como destino turístico, soy una vendedora de Cataluña y debo conseguir que los turistas, especialmente asiáticos tengan deseos de venir la próxima campaña turística", explicó la consejera al finalizar una reunión del Consejo de Empresa con sindicatos y patronales. Pese a la gravedad de las imágenes de disturbios tras la sentencia del procés, la consejera admitió que al Gobierno le "preocupa más la causa que ha generado esta situación y que cualquier salida debe pasar por una solución dialogante".

La consejera no dio detalles de la reunión con representantes de Foment, Pimec, CCOO y UGT, pero reconoció que la situación más compleja se iba a desarrollar en las reuniones previstas hasta mañana con las patronales del sector comercial y turístico, que están registrando ya cuantiosas pérdidas en la última semana.

Chacón es una de los integrantes del Gobierno más defiende separar la polémica política de la gestión diaria como Ejecutivo. Considera que la situación económica internacional se enfrenta a una revolución, enmarcada habitualmente en el concepto Economía 4.0, que va a suponer cambio de paradigma para muchos sectores. La labor de Gobierno para promover la inversión extranjera o las inversiones productivas choca de lleno con un periodo de inestabilidad social.

La consejera ha explicado que su departamento está monitorizando los efectos de estos disturbios en las reservas hoteleras y sobre actividades como el comercio, y ha llamado a "diferenciar" movilizaciones pacíficas de "disturbios o saqueos" vividos en el centro de Barcelona. "La economía nos preocupa, y me interesa que Cataluña tenga una economía fuerte, pero también el ejercicio de los derechos y las libertades que está pidiendo la gente", ha dicho Chacón, que ha reiterado en la importancia de "no tener que elegir" entre ambas prioridades.

Después de recibir por mañana a representantes de Fira de Barcelona, la consejera tenía previsto reunirse con representantes de la Cecot, de la Cámara de Comercio de Barcelona y del Cercle d'Economía para analizar los incidentes de esta última semana y para reforzar los espacios de diálogo y las estrategias comunes con los agentes sociales y económicos. Esta tarde también estaba previsto un encuentro con representantes de comerciales como Retail.cat, Barcelona Oberta o Anged, con el Gremio de Restauración de Barcelona, así como con distribuidores de alimentación, entre otros actores.

Este martes será el turno de otras entidades, en este caso turísticas, como Turisme de Barcelona, y también se verá con representantes de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña y de los apartamentos turísticos, entre otros agentes turísticos.