Chivite, presidenta de Navarra con la abstención de Bildu

María Chivite es desde este viernes la nueva presidenta de Navarra. No ha habido sorpresa y la candidata socialista ha sido investida con los 23 votos del PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra y la abstención de cinco de los siete diputados de EH Bildu. El PP y Ciudadanos han vuelto a cargar contra el PSOE por hacerse con el poder con la ayuda de la izquierda 'abertzale', señalando que este hecho impide que ellos faciliten una eventual investidura de Pedro Sánchez.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la investidura de Chivite abre la puerta al "expansionismo del nacionalismo vasco" en la comunidad foral. Insistiendo en definir, como Lorena Roldán, el acuerdo como el "pacto de la infamia" ha clamado que que esta vez Sánchez "no podrá mentir diciendo que alguien le obliga" a pactar con esas fuerzas políticas.

Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma (coalición que también incluía al PP y Ciudadanos), afirmó que la investidura de la líder del PSN con la abstención de EH Bildu "marca un antes y un después" y aseguró que Chivite "pasará a la historia como la socialista que dinamitó los acuerdos entre constitucionalistas en Navarra".

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha defendido a Chivite de las acusaciones de haber pactado con Bildu para convertirse en presidenta foral. Lo ha hecho negando tal afirmación y subrayando que la izquierda 'abertzale', que sí formaba parte del Ejecutivo anterior de Geroa Bai, ya no estará en el que presida la socialista. "Antes sí estaba y nadie se escandalizaba", ha dicho tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha afirmado que el PSN es "coherente absolutamente" con la línea marcada por el PSOE en relación a los pactos con independentistas. "No pacta con ningún independentista y el resto de fuerzas políticas lo saben", ha enfatizado.

OTEGI LAMENTA EL "POSTUREO"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido la abstención como un "un ejercicio de responsabilidad" y ha criticado, además, la "actitud" del PSN que, a su juicio, "no es ni sensata ni responsable porque en este país todos hablamos con todos y todo el mundo lo sabe". Según ha afirmado, "no hay" partido político alguno con el que EH Bildu no haya hablado" en los últimos años. "Yo llevo hablando 30 años con el Partido Socialista. Me he reunido con el señor José Luis Rodríguez Zapatero y dijo que yo era un hombre de paz. El gran problema de la política es que se mueve entre lo políticamente correcto y el postureo", ha rubricado.