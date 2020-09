Choque entre Gobierno y PP por la ausencia de Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez no ha estado este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo estaba preparándose para volar hacia Bruselas donde, tras la cancelación del Consejo Europeo, mantendrá varios encuentros con diversas autoridades. Sea cual sea el motivo de la ausencia, el PP ha cargado contra el presidente del Gobierno por no acudir a la Cámara baja a responder las preguntas de la oposición. Un ataque que ha provocado las duras réplicas de Carmen Calvo, exigiendo a los populares que dejen de ser "hooligans".

El jefe del Ejecutivo tenía previsto acudir este miércoles al Consejo Europeo. Sin embargo, a última hora se canceló debido a la pandemia de coronavirus. Aún así, Sánchez ha mantenido su agenda en Bruselas con varios encuentros bilaterales. Así, a lo largo del día se reunirá con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con otras autoridades como el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell; el comisario de Economía, Paolo Gentiloni; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La primera en criticar a Sánchez ha sido la portavoz popular parlamentaria, Cuca Gamarra, que ha afeado que el jefe del Ejecutivo no se haya presentado en el Congreso pese a que siguiera en España en ese momento y todavía no hubiera cogido el avión. "El Falcon está para llegar a tiempo a la sesión de control y no para ir a conciertos en Benicasim", le ha espetado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a los socialistas.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha salido rápidamente en defensa del presidente y ha recordado que su viaje a Bruselas es para defender "los intereses" de España "frente al intento desleal que hizo el PP para que este país no pudiera alcanzar los fondos" de ayuda que negoció la Unión Europea para salir de la crisis del coronavirus. A renglón seguido, ha pedido a la bancada popular que "no actúen de hooligan con las instituciones" y que "tengan memoria" porque el ex presidente Mariano Rajoy "se ausentó seis veces" de la Cámara baja.