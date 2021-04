El CIS da un empate técnico entre los bloques de izquierdas y derechas en Madrid

Los bloques de izquierdas y derechas empatarían a 68 escaños en las próximas elecciones de Madrid, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Isabel Díaz Ayuso (PP) ganaría con 59 escaños y podría sumar hasta 68 con los 9 que obtendría Vox. Ciudadanos no se podría aliar con ellos porque, al no llegar al 5% de votos, no tendría la posibilidad de obtener ningún escaño. El resto de partidos, de izquierdas, con el PSOE de Ángel Gabilondo a la cabeza (38 parlamentarios), podrían igualar los 68 diputados: Más Madrid, con Mónica García (20), y Podemos, con Pablo Iglesias (10).

Los madrileños están llamados a las urnas el próximo 4 de mayo, después de que la presidenta decidiera adelantar las elecciones (que habrían tocado en 2023) por miedo a que Ciudadanos le presentara una moción de censura, como los naranjas hicieron en Murcia y Castilla y León. Según el CIS, hay partido. Los de Inés Arrimadas (que ahora se presentan con Edmundo Bal de cabeza de lista tras apartar a Ignacio Aguado) no pasan la prueba del 5% de las papeletas, señala la encuesta, que les deja en el 4,4%. Si lo hicieran podrían ser decisivos y decidir si repiten y pactan a la derecha, con Ayuso y Vox, o a la izquierda. De hecho, la líder del PP debe vigilar qué tipo de campaña hace frente a Rocío Monasterio, la candidata ultra, ya que el CIS apunta que rebasar el límite electoral de Madrid por poco: la estimación de votos es del 5,4%.