Ciudadanos duda del veto del líder del PSOE a Torra

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, pone en duda la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse con el president Quim Torra y denuncia que el líder del PSOE «pretende gobernar de la mano de populistas y separatistas».

En una entrevista con Efe, Roldán se refirió así al hecho de que Sánchez haya rehusado mantener una reunión con Torra –como pidió el presidente de la Generalitat por carta, para abordar la «represión» que denuncia el independentismo– alegando que hay que respetar la separación de poderes y las sentencias judiciales.

«Lo que diga Sánchez lo pongo en cuarentena, hay que leer siempre la letra pequeña», porque el presidente «ha demostrado que no es una persona de fiar», afirmó Roldán, que citó en este sentido el «vergonzoso» documento de Pedralbes, de diciembre del 2018, con el que el jefe del Ejecutivo «compró los mantras del separatismo».

Así, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos vaticinó que Sánchez reeditará su pacto con «los populistas y los separatistas» en esta nueva legislatura.

Roldán criticó que Sánchez se haya reunido en más de una ocasión con Torra, cuando es «solo» el presidente de los «separatistas» y no de «todos» los catalanes, y en cambio no haya intentado acercase a Ciudadanos ni haya dedicado «un solo minuto» a llamar a Inés Arrimadas para dialogar sobre Cataluña. «A Sánchez no le interesa saber lo que está pasando en Cataluña, solo lo que opina Torra», protestó.

Roldán también afirmó que su formación estará «vigilante» ante cualquier posible «irregularidad» en el trato a los líderes independentistas presos a su regreso a cárceles catalanas tras el juicio del procés en el Tribunal Supremo.

La portavoz de Cs en el Parlament alertó de que el Govern puede intentar forzar el ordenamiento jurídico para favorecer a los presos de JxCat y ERC –ahora en los centros penitenciarios madrileños de Soto del Real y Alcalá Meco– cuando sean trasladados a cárceles dentro del territorio catalán.

ORIOL PUJOL / En este sentido, recordó el caso del exlíder de CDC Oriol Pujol, a quien el Departament de Justícia permite salir diariamente a trabajar o participar en actividades de voluntariado, después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria le revocara el tercer grado que le concedió la Generalitat.

Roldán denunció, además, que las concentraciones que han convocado partidos y entidades independentistas esta semana, coincidiendo con el final del juicio del procés, son actos de «presión» a los jueces del Supremo y reclamó «respeto» al trabajo de los magistrados.