Ciudadanos se enreda en las primarias de Castilla y León con acusaciones de pucherazo a Clemente

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha paralizado la proclamación definitiva de la expresidenta de las Cortes y exconsejera con el PP Silvia Clemente como candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León al presentar una reclamación el otro candidato en las primarias, el exdiputado Francisco Igea.

Fuentes de Ciudadanos han explicado que ha sido este domingo cuando este órgano interno ha recibido un requerimiento de Igea para que se revise el proceso de votación que se completó entre el viernes y el sábado y cuyo resultado dio a Clemente una ajustada victoria por solo 35 votos.

LÍO EN LAS PRIMARIAS

Aunque el domingo, durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras conocer los resultados, Igea negó que fuera a impugnar los resultados, un grupo de afiliados detectó como primera supuesta irregularidad que el número de votos emitidos (1.013) no coincidía con el de la suma del resultado de los tres aspirantes: Clemente (561), Igea (526) y Vanesa Pérez (7), hasta un total de 1.094.

En declaraciones a Efe, Igea ha alertado de que hay "cosas muy chocantes" en el análisis de la votación que ha realizado su equipo, como que "no encajan los votos emitidos y la suma de los de cada candidato", con un margen de diferencia de 81 sufragios, lo que podría interferir en el resultado final de la votación, al haber sido tan ajustada.

El candidato ha defendido la necesidad de "saber la verdad" de lo ocurrido en una votación que servía para resolver una disputa que ha trascendido el ámbito autonómico para convertirse en uno de los pocos casos de controversia interna en Ciudadanos, con las direcciones nacional y autonómica alineadas con Clemente frente a Igea, respaldado desde Madrid por el candidato al Parlamento Europeo, Luis Garicano.

De hecho, Igea presentó su candidatura precisamente para intentar que la dirección nacional de su partido no habilitara a Silvia Clemente como independiente, al no considerarla idónea para los valores de regeneración de Cs, con referencias explícitas a resoluciones judiciales pendientes que pueden afectarle, pese a lo cual concurrió finalmente avalada por José Manuel Villegas. "Había cosas que no nos encajaban y pedimos todos los certificados de votación, y fue cuando encontramos cosas muy chocantes", ha afirmado el candidato sobre sus comprobaciones realizadas desde ayer.

Igea ha detallado que han comparado el patrón de voto seguido en otros procesos de primarias desarrollados en Ciudadanos, especialmente los de similares características a este, igualados, y que el resultado es que lo ocurrido en este caso "sólo ocurre aquí". "Si no fuera grave, no hubiésemos dado este paso", ha sentenciado Igea, quien ha hecho un llamamiento para "respetar la voluntad de los votantes y saber la verdad" de lo que ha podido ocurrir, porque en palabras del candidato existe "una duda razonable" sobre un proceso que, en sus propias palabras, se ha convertido en "un culebrón".

LA COMISIÓN COMPROBARÁ

Ahora, la Comisión de Garantías y Valores ha emprendido una "comprobación exhaustiva" de los resultados y el proceso de votación a instancias del exdiputado por Valladolid, que fue portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados.

Será esta comprobación la que sirva para realizar una "proclamación definitiva" de quien encabezará la lista de Ciudadanos en Castilla y León, aunque sobre los tiempos contrasta también lo que espera Igea, confiado en que se resolverá "en horas", y lo que transmiten los gabinetes de prensa de la formación, sin concretar en qué plazo puede resolverse.

Tal y como figura en la web de Cs, la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos es el órgano encargado de velar por el funcionamiento democrático y transparente del partido y de actuar como garante de los derechos de los afiliados. Está presidida por Jesús Galiano Gutiérrez, acompañado en diferentes cargos por Marta Segura García-Consuegra, Alfonso Sánchez, María del Valle Vicente, Ana Sampedro, Roger Mazón, Fernando Sánchez-Contador, Ramón Núñez y Germán Prado.