Ciudadanos no pactará con el PSOE el dictamen sobre la 'caja b' del PP por culpa de Rajoy

Ciudadanos ha renunciado finalmente a pactar con el PSOE las conclusiones de la comisión creada en el Congreso en mayo de 2017 para investigar la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y no lo hará por la decisión de los socialistas de librar al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy de ser interrogado por éste órgano.

"No podemos acordar nada con quienes han pactado con el PP para salvar a Rajoy de comparecer en el Congreso", ha explicado a Europa Press el portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación, Toni Cantó.

El partido naranja acudirá con su propia propuesta de dictamen a la reunión que los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión tienen prevista para este martes y que, inicialmente, se había convocado para intentar sellar algún acuerdo de conclusiones.

Sin conclusiones finales

Sin embargo, la aprobación de un documento se torna muy complicada porque el resto de grupos tampoco está dispuesto a pactar con los socialistas, máxime cuando en ningún caso esas eventuales conclusiones van a ser aprobadas por el Pleno del Congreso.

Y es que el adelanto al 28 de abril de las elecciones generales ha hecho imposible que ese hipotético acuerdo se pudiera formalizar oficialmente en una sesión plenaria, puesto que el Congreso se disolverá el 5 de marzo.

Unidos Podemos, ERC y EH Bildu, que ostenta la portavocía del Grupo Mixto en la comisión, sostienen que, tras tantos meses de trabajo y más de 50 comparecencias, la comisión se ha cerrado "en falso" y, en principio, son reacios a aprobar un texto auspiciado por los socialistas, sobre todo, porque esperan una "faena de aliño".

Todos ellos también están molestos con el PSOE por haber incumplido el acuerdo alcanzado en la primavera de 2017 para que Mariano Rajoy, el presidente del PP que promovió a Luis Bárcenas, fuese el último en ser interrogado por los comisionados.

Además, Unidos Podemos, ERC y EH Bildu reprochan al PSOE que, a mediados de noviembre del año pasado, dejara morir la investigación frenando la celebración de comparecencias que ya habían sido pactadas como la del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, y la los principales implicados en la 'Operación Kitchen' organizada desde el Ministerio del Interior, con la colaboración del excomisario José Manuel Villarejo, para robar a Bárcenas documentos que implicarían a dirigentes del PP en la financiación ilegal.

Responsabilidades saldadas

Tampoco el PNV es muy proclive a aprobar algo a estas alturas porque considera que los tribunales ya se están pronunciando sobre la financiación del PP y que, en el plano político, este partido ya pagó sus responsabilidades con la moción de censura que sacó de Moncloa a Rajoy.

De su lado, el PP, que tiene recurrida la comisión ante el Tribunal Constitucional, tampoco va a colaborar lo más mínimo en que se apruebe conclusión alguna. Como mucho, los 'populares' estaban dispuestos a presentar un voto particular pero que a no tendría sentido si finalmente no hay conclusiones que refutar.