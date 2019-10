Colau, a Sánchez: "El teléfono se ha de coger siempre"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ayer pidió públicamente que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el president Quim Torra se sentaran a dialogar, ha explicado este lunes que ha hablado hoy con Sánchez, quien se ha interesado por la situación de la ciudad, y le ha recriminado: "El teléfono se ha de coger siempre", en referencia a los dos intentos fracasados de Torra de hablar con él.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha insistido: "Mientras el diálogo no sea posible, pido a los dos presidentes, Sánchez y Torra, que no escenifiquen la discrepancia. Si quieres hablar, la forma se encuentra ".

Sánchez, que este lunes llega a Barcelona, ha comunicado a través de un tuit el contacto telefónico con la alcaldesa:

Acabo de conversar con la alcaldesa @AdaColau para trasladarle todo nuestro apoyo y solidaridad a la ciudadanía de Barcelona.

El Gobierno de España trabaja para garantizar la seguridad y la convivencia. pic.twitter.com/AYuEjafJIX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

En el mismo marco de la entrevista y en la línea del discuro de ayer,Colau ha salido en defensa de los jóvenes, en el punto de mira estos días por los disturbios en Barcelona y el resto de Catalunya: "No debemos criminalizar la gente joven que ha salido a la calle. Entiendo su frustración e indignación, pero, la violencia nunca es el camino. Los grandes objetivos requieren convencer".

La alcaldesa también ha explicado que no ve inmediata la solución al conflicto político y social generado en Catalunya tras la sentencia, pero que espera movimientos: "No aspiroa que los próximos días tengamos una mesa estable de diálogo, pero sí se hable discretamente. Si algún político piensa que la mesa no es posible, debe dimitir".