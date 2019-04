Un comisario jefe: "Los ataques a la Policía no han cesado hasta el día de hoy"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Emoezamos otra vez la semana con el programa de TV “Vamos a contar mentiras “ Hay que ver como los guardias civiles se tienen bien aorenduda la lección de lo que han de decir. Las palabras: masa, tumulto, devastación... las tienen que tener grabadas a fuego lento en alguna oarte de su cuerpo que miran diariamente para que no se les olvuden y puedan arrojarla, aunque no vaya a cuento, en la sesión del juicio. Suerte que ante las preguntas de los letrados de la defensa quedan “con el culo al aire” y no saben como salirse, ni donde agarrarse. Seguimos viendo el juicio en directo. Seguiremos informando...