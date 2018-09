La comisión del estatuto de los diputados acuerda la suspensión parcial de los diputados soberanistas procesados

La comisión del estatuto de los diputados, presidida por la diputada de JxCat y alcaldesa de Girona Marta Madrenas, ha hecho valer la mayoría soberanista en la Cámara y el apoyo de Catalunya en Comú-Podem- para tirar adelante la decisión de Junts per Catlaunya y ERC respecto a la suspensión o no de los derechos y deberes de los diputados soberanistasa procesados por el 1-0, suspensión reclamada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que ha generado un intenso debate interno entre republicanos y JxCat sobre qué respuesta dar al magistrado. Ciutadans, el PSC y el PP no han participado en la votación.

Madrenas ha defendido la soberanía del Parlament frente a las "tesis fabuladas" sobre la violencia del proceso soberanista. "Permitiremos que desde fuera se efectúen injerencias ilegítimas intentando alterar las mayorías parlamentarias expresadas mediante las urnas, porque votamos por el señor Puigdemont y Junqueras, y quizás no nos sirve otro, y queremos al señor Rull, Turull, Romeva, Sànchez aceptaremos injerencias externas de a quien votar y a quien no?, se ha preguntado. Madrenas ha obviado la evidencia de que la propuesta incluye una sustitución de los diputados. Por su parte, Gerard Gómez del Moral, ha afirmado que no se dan los supuestos de sustitución de la ley de enjuiciamiento criminal, ha reclamado la autonomía del Parlament. Y ha añadido de que "tenemos la obligación de no alterar las mayoráis emanadas de las urnas y que todos los diputados procesados puedan mantener las actas".

Por su parte, Vidal Aragonés, en representación de la CUP, ha recordado que en julio su formación política ya pidió que la comisión del estatuto de los diputados decidieran sobre esta suspensión. Lo que el pueblo votó el 21 de diciembre no se modifique por la intervención del aparata del Estado español, ha reclamado."Estamos ante una actuación invasiva y represiva del Estado, con una interpretación errónea y tramposa del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, porque un magistrado se transforma en legislador porque nos dice no sólo que quiere suspender sino que tralada elementos de cómo suspender estos derechos, con una ruptura del Estado de derecho", ha argumentado. Aragonés ha anunciado una enmienda -rechazada por JxCAt y ERC- al segundo punto del dictamen que habla de la designación de un diputado que vote en nombre de los parlamentarios procesador por Llarena.

Cutadans, PSC y el PP, en contra

Joan Garcia, en nombre de Ciutadans, ha rechazado inclusio que se incorpore al orden del día de la comisión la votaicón del dictamen sobre la suspensión o no de los diputados. Argumenta que se trata de un procedimiento "ilegal" porque "no se puede votar si vamos a cumplir o no la sentencia de los tribunales en relación a la resolución de Llarena y es una aberración antiidemocrática". Además, García ha advertido sobre las consecuencias legales de tirar adelante la votación.

Santi Rodriguez, del PP, en un mismo sentido, ha advertido de que "usar el artículo 25 del reglamento para pedir un dictamen en relación a una suspensión que ya es efectiva, es absolutamente improcedente, y era suficiente que la Mesa del Parlament pudiera decidir la fórmula para que los votos de los diputados suspendidos pudieran ser asumidos por los grupos parlamentarios para evitar la alteración de mayorías". García ha protagonizado un rifi-rafe con la presidenta de la comisión, Marta Madrenas, que ha argumentado en contra de la propuesta de Ciutadans de suprimir este punto del ordel del día. "No les importa cumplir el reglamento?", le ha preguntado Madrenas. Finalmente se ha votado la eliminación del punto del orden del día. A favor de leiminarlo han votado los representantes de Ciutadans, el PSC y el PP, y el resto -JxCat, ERC, Comuns y la CUP- han votado en contra, con lo que la mayoría ha rechazado esta propuesta. Tras ello, el representante de Ciutadans ha abandonado la comisión. El PP tampoco ha participado en la votación del dictamen.

La "escenificacion" y la suspensión real

Alicia Romero, del PSC, ha advertido que de hecho los seis diputados afectados no estan suspendidos porque no cobra. "Ustedes nos llevan a una solución que lleva a la teatralización y la escenificación, y deberían ser honestos y decir que acatarán la resolución judicial, porque acabarán suspendiéndolos en sus derechos, le llamarán sustitución, suspensión... pero es igual, en la prácitca estos diputados estarán suspendidos, pero ustedes no quieren ser honestos", ha espetado Romero, que ha admitido la necesidad de respetar las mayorías. En un sentido similar, Santi Rodriguez, ha afirmado que "los diputados ya están suspendidos". Rodguez ha denunciado que con el dictamen se produce una escenificación y "nos da una idea perfecta del concepto de separación de poderes que tienen ustedes.

Ponerse a trabajar

Yolanda López, de Catalunya en Comú-Podem, ha reclamado, en relación a la suspensión de la actividad parlamentaria, que "la ciudadanía nos reclama que nos pongamos a trabajar y solucionar los problemas". Y ha reclamado que con la medida "no se alteren las mayorías, que se preserven los derechos políticos y que se desbloquee el Parlament.

Aval del letrado mayor porque se acata

El letrado mayor, Joan Ridao, ha avalado la propuesta de dictamen elaborada por JxCat y ERC, porque aunque no incorpore explícitamente la palabra "sustitución", en todo caso, "con una formulación más o menos feliz se estaría adecuando el contenido de la interlocutoria del Supremo e incluso tiene algunas similitudes con la propuesta que se hizo por parte de los servicios jurídicos del Parlament por parte de la Mesa y por tanto corresponde al proceso político y al debate de los grupos decidir lo que tengan que decidir". Ridao ha insistido, en otro momento, que el punto b de la propuesta de JxCat y ERC se adecua a la resoluición de Llarena. "El punto b, a nuestro criterio podría adecuarse a los fundamentos de la resolución judicial"

Una larga negociación

La decisión de JxCat y ERC se anunció el pasado martes. Las formaciones independentistas han decidido elevar al pleno del Parlament la propuesta de que los diputados señalados, entre los que se encuentran el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exvicepresidente' Oriol Junqueras, designen a otra persona de su grupo para que vote por ellos. Los seis diputados -Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, además de Puigdemont y Romeva- no podrán participar efectivamente en las votaciones, y tampoco cobran su sueldo como parlamentarios desde hace meses. Sin embargo, tanto JxCat como ERC se han empeñaod en subrayar que mantendrán el acta, y que lo más importante es que los independentistas seguirán teniendo mayoría en el pleno.