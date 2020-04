Condenada la portavoz de Podemos en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero del 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene «límites y no puede amparar comportamientos ilegales», así como a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure la condena. Los magistrados imponen esta condena por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, siendo absuelta de desórdenes públicos.

Su defensa recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, que no es firme, al estar en contra de que la sentencia se base solo en el testimonio de los agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid que declararon en el juicio. Serra no entrará en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años.

En el juicio, que se celebró los pasados 12 y 13 de febrero, la diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones «en el sentido político» al estar en contra de los duros insultos que la Policía le atribuye. En la vista oral, la fiscal María de la O Silva mantuvo su solicitud de 23 meses de prisión al considerar acreditado que participó en los altercados. «Fue cruel con la Policía», aseveró entonces la representante del Ministerio Fiscal. Mientras que la propia Isa Serra tildó ayer de «injusta» y «desproporcionada» la condena.