El Congreso embarga el sueldo a Juan José Cortés por una deuda

El diputado del PP y padre de la pequeña Mari Luz asesinada en Huelva en 2008, Juan José Cortes, aún no tiene constancia de que el Congreso le haya embargado el sueldo por una «deuda privada», pero está dispuesto a satisfacerla y añade que es algo que le puede «pasar a cualquier ciudadano». «Lo desconozco, pero si es así la afronto y no hay ningún problema», declaró.

Así se ha pronunciado después de que El Confidencial desvelase que el Congreso de los Diputados ha recibido una reclamación judicial para embargar el sueldo al diputado por una deuda privada que asciende a 19.000 euros. En la Cámara no confirman ni desmienten el embargo alegando que no pueden informar de este tipo de circunstancias particulares de sus señorías.

Cortés afirmó que a él «todavía» no le ha llegado «la nómina» de septiembre. «Es algo que yo todavía no he podido comprobar», manifestó al ser preguntado si tiene constancia de ese embargo de su sueldo como parlamentario.

El padre de Mari Luz concurrió a las elecciones generales del 28 de abril encabezando la candidatura del PP por Málaga, una lista que había encabezado en convocatorias anteriores la exministra de Empleo Fátima Báñez.

Explicó que con la tragedia de su hija destinó todos sus recursos a buscarla «con gastos económicos inmensos». Es más, tuvo que «pedir muchos préstamos y ayuda a mucha gente, y quizá por descuido o lo que quiera que sea, no haya podido afrontar esa deuda», aseguró.