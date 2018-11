El Congreso es incapaz de señalar a los culpables de la crisis

La comisión de investigación del Congreso ha sido incapaz de pactar este jueves un relato conjunto sobre las causas y los culpables de la crisis financiera que asoló España durante la última década. El pasado martes parecía que el informe de mínimos elaborado por los letrados de la cámara iba a ser aprobado por unanimidad, pero finalmente Ciudadanos ha votado en contra y Unidos Podemos se ha abstenido. En lo que sí ha habido más consenso es en algunas recomendaciones para evitar futuras crisis y mejorar la protección de los clientes financieros.

El partido naranja anunció el miércoles su oposición con el argumento de que el PP y el PSOE se han negado a reconocer que la politización de las cajas de ahorro fue un hecho diferencial que hizo que la crisis española fuese más dura que la de otros países. "Se han puesto de acuerdo para pasar un informe que es una vergüenza y tirar a la basura el dinero de los españoles, todo para esconder su responsabilidad con ayuda de Unidos Podemos e Izquierda Unida", ha insistido este jueves su portavoz, Toni Roldán.

Choque con la presidenta

Sin embargo, Ana Oramas, presidenta de la comisión y diputada de Coalición Canaria, ha asegurado que los partidos discrepantes no pusieron ningún reparo al informe el pasado martes. "Lamento que gente que no estuvo durante el año y medio de trabajos, que no oyeron a los más de 80 comparecientes, que no leyeron el informe, decidieran ayer no aprobarlo", ha lanzado culpando a la direcciones de Unidos Podemos y, sobre todo, C's. También el PP y el PSOE han criticado su supuesto cambio de criterio. "Lo que argumentan no lo ha sostenido ninguno de los más de 80 comparecientes, salvo uno. Pone de manifiesto las posiciones dogmáticas e inmaduras propias de los partidos nuevos", ha criticado el popular Carlos Floriano.

"Entiendo que a la presidenta le dé vergüenza firmar el informe. Lo hemos dicho desde el primer día: han intentado esconder la responsabilidad política", les ha contestado Roldán. Podemos, por su parte, no está de acuerdo en que el modelo de las cajas fuera la causa de la crisis, ya que algunas de estas entidades han sobrevivido y también han caído bancos, pero se ha abstenido finalmente porque a su juicio el documento no hace suficiente hincapié en aspectos clave como los desahucios o las preferentes.