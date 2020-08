El Congreso se reactiva con el foco en el covid e Iglesias

El Congreso se reactivará este martes tras el paréntesis agosteño con una batería de peticiones de comparecencias promovidas por el PP. El principal partido de la oposición quiere denunciar la "dejación de funciones" del Gobierno en la crisis sanitaria, en palabras de su nueva portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y también intentar desgastar el Ejecutivo con los diversos frentes judiciales que tiene el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas, iniciará una nueva sesión a las nueve de la mañana en la que se debatirán y se votarán las comparecencias del jefe del Ejecutivo y seis ministros (Sanidad, Educación, Industria, Exteriores, Hacienda e Inclusión) por asuntos relacionados con el covid-19. El PP y Ciudadanos también han solicitado la de Iglesias, para que dé explicaciones por la financiación de Podemos tras saberse que un juez de Madrid ha citado como imputados al partido morado y tres de sus dirigentes por la denuncia planteada por el exabogado de la formación José Manuel Calvente. El PP, además, la petición de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos, un asunto con el que quieren salpicar al propio Sánchez: si el PSOE vota en contra de esa comisión, aseguró este lunes Gamarra, "significa que la corrupción está dentro del Gobierno". En opinión de la portavoz popular, si los socialistas la boicotean demostrarán que no llegaron a la Moncloa para regenerar la vida política tras la moción a Mariano Rajoy sino como "una excusa para acceder al poder". Los miembros de la Diputación Permanente votarán al final de la sesión si los miembros del Gobierno deben comparecer o no.

La vuelta al cole

Con los contagios al alza y las numerosas y diversas medidas tomadas por las comunidades para atajarlos, el PP acusará este martes al Gobierno de estar "desorientado y desaparecido" ante esos rebrotes y el inicio de las clases, en septiembre. Los conservadores tendrán que argumentar sus críticas intentando no desdecirse a ellos mismos después de que durante semanas, en mayo y junio, rechazaran el control establecido por el Gobierno gracias al estado de alarma. Además, la Comunidad de Madrid, presidida por el PP, y Euskadi (PNV) descartaron en junio las orientaciones generales que dio el Ministerio de Educación con el objetivo de organizar el nuevo curso escolar. Aunque las competencias sanitarias y educativas las tienen las comunidades, los populares reclaman ahora "protocolos" que sean "flexibles" para que cada una los pueda adaptar a sus propias necesidades. El Ejecutivo y las autonomías tienen prevista una reunión el jueves de la conferencia sectorial.

El PP también solicita que Sánchez comparezca (como Iglesias, ante el pleno; los ministros, ante la comisión correspondiente) para explicar por qué ha solicitado el acceso de España al Programa SURE de la Comisión Europea (20.000 millones para financiar los ertes) y si va a usar a la línea MEDE de rescate.

Asimismo, los populares quieren que acudan de manera extraordinaria a la Cámara baja las ministras de Exteriores, Arancha González Laya, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para que expliquen las medidas del Gobierno ante las restricciones de viajes provocadas por la pandemia que están causando un perjuicio al sector turístico. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, debería explicar, según el PP, las actuaciones adoptadas por su Departamento ante la llegada de inmigración irregular este verano y la de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes municipales.