El Congreso retira la acreditación al periodista de 'Ok Diario' que se coló en el despacho de Montero

La Mesa del Congreso ha decidido por unanimidad retirar la acreditación al periodista de 'Ok Diario' Segundo Sanz que se coló en el despacho de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero. El redactor del periódico online de Eduardo Inda entró en las dependencias de la 'número dos' morada para realizar una grabación y posteriormente publicarla en su medio.

Durante un año Sanz no podrá hacer uso de su acreditación como periodista para entrar a trabajar en el Congreso de los Diputados. Esta resolución, adoptada por miembros del PSOE, PP, Cs y Unidos Podemos, llega después de que se abriera expediente al periodista tras la denuncia de los hechos por parte de Montero.

No obstante, la medida no resulta suficiente para los de Pablo Iglesias que consideran que se debería vetar la entrada a todos los miembros de dicho diario. Una posición que no ha salido adelante al encontrarse con la negativa del resto de formaciones a imponer una consecuencia tan severa.

Aun así, fuentes de Podemos aseguran que se plantean llevar a la Mesa de la Cámara, el órgano encargado de organizar el funcionamiento del Congreso, baja una propuesta para detallar la instrucción en la que se ha basado la decisión. De esta manera, pretenden clarificar las relaciones y el trato que se produce entre políticos y periodistas.