La crisis por el uso de Blablacar salpica también a un diputado de Podemos

La polémica por el uso que los políticos hacen de las aplicaciones para compartir coche al tiempo que se cobran dietas con cargo a los fondos públicos salpica también a Adelante Andalucía. El diputado por Jaén José Luis Cano Palomino presentó este lunes su dimisión al reconocer que usó la plataforma Blablacar y que en algunos de esos trayectos obtuvo beneficios económicos extra que compaginó con las ayudas para kilometraje que concede el Parlamento andaluz. Se trata de la segunda dimisión en menos de cuatro días por el mismo motivo, tras la renuncia el pasado jueves de Andrés Samper, exdiputado ya de Ciudadanos. Y al igual que hizo aquel, Cano justifica su marcha con el objetivo de evitar a Podemos un desgaste que no le corresponde, dado que su formación ha sido especialmente crítica con las dietas oficiales de los cargos públicos e incluso ha mostrado su indignación cuando ha pretendido devolver algunos importes --por ejemplo, las cobradas por Teresa Rodríguez durante su baja por maternidad-- y ha sido imposible porque el reglamento no contemplaba esta opción.

Después de publicar mi “Nota pública sobre #Blablacar y las dietas del Parlamento” voy a presentar mi dimisión para evitar a mi organización un desgaste que no le corresponde. La registraré mañana en el @ParlamentoAnd — José Luis Cano Palomino (@JCanopalomino) October 28, 2019

Fue el propio diputado morado, que se estrenó esta legislatura en la Cámara regional tras ser portavoz de Izquierda Unida y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén entre 2007 y 2011, quien dio a conocer su marcha a través de un extenso mensaje en redes sociales. En él explicaba que desde hace años es usuario de BlaBlaCar (como conductor y como pasajero) gracias a la buena experiencia que hemos tenido en mi familia con esta plataforma para compartir viaje. Y desde que estoy de diputado por Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía por la circunscripción de Jaén también la he utilizado en algunas ocasiones ya sea para el destino de Sevilla-Jaén, coincidiendo con reuniones del Parlamento o sin coincidir o con otros destinos en desplazamientos personales, reconoció, justificando ese uso en que es una buena vía para compartir gastos, hacer más amenos los viajes y reducir emisiones de CO2.

Cano Palomino, que no detalla cuándo usó este servicio y cuánto pudo percibir por el mismo, explica que percibe dietas de hasta 340 euros semanales en gastos de alojamiento y comida dado que su lugar de residencia está alejado entre 201 y 300 kilómetros de la sede de la Cámara andaluza. Una cifra de la que, una vez descontados los gastos reales derivados de su actividad parlamentaria, dona en torno a 700 euros mensuales al partido para que éste alquile un piso que comparten cuatro diputados como alojamiento en Sevilla. A esa cantidad se suma el kilometraje que paga el Parlamento, 0,25 por kilometro, y que en su caso suponen "una media de algo más de 480 al mes". "Ese importe lo liquido con mi partido a un importe inferior, a razón de 0,20/km) añadiendo el resto de kilómetros que realizo en otros desplazamientos dentro de la provincia de Jaén o a otros destinos en funciones de diputado, lo que suele igualar dicha cifra", añade, señalando que, asimismo, en ocasiones ha recurrido al tren "y no he entregado el billete porque el kilometraje supera su importe", o que en alguna ocasión "ha compartido coche con otro miembro del Parlamento sin que por ello se haya reducido el importe del kilometraje recibido, una situación muy común en provincias donde hay más de un diputado del mismo grupo parlamentario".

DEBATE PÚBLICO SOBRE LAS DIETAS PARLAMENTARIAS

Sin embargo, reconoce que la polvareda levantada la pasada semana en la cámara autonómica tras la dimisión del diputado naranja por Almería le ha llevado a reflexionar y concluir que la opinión pública, harta de las prebendas y mal uso del dinero público por parte de las políticas y los políticos (sic), no puede aceptar esta práctica y de que sigue siendo necesario un debate público al respecto que incluya detalladamente todos los conceptos y formas que adoptan las retribuciones de los parlamentarios (sic) andaluces. En un primer momento, Cano Palomino ha indicado que estará a disposición de lo que decida su grupo sobre este asunto, aunque instantes después confirmaba que tramitará su marcha este mismo martes para no perjudicar a la formación de Teresa Rodríguez, mas aun en vísperas de una campaña electoral. Su escaño será ocupado ahora por Carmen Barranco, también de Izquierda Unida.

La dirección andaluza de Podemos afirmó en un comunicado ser desconocedora de estos hechos hasta este mismo lunes, y explicaron que el Consejo de Coordinación de Podemos aceptó su dimisión por algo que considera intolerable, al ser incompatible con la nueva ética política que propugna Podemos desde su nacimiento. La ejecutiva de Rodríguez subrayó además que su compromiso con la ética política es firme, al tiempo que aseguró que seguirán denunciando los privilegios políticos, pidiendo la devolución de dietas sin justificar y siendo los únicos que plantean en el Parlamento de Andalucía acabar con los privilegios de los diputados.