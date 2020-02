Cs se alía con PSOE y Más Madrid para vetar el parking del Retiro

Los grupos municipales de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE han votado este martes a favor de instar al área de Medio Ambiente y Movilidad, capitaneada por Borja Carabante, a retirar el proyecto de un aparcamiento subterráneo en la avenida de Menéndez Pelayo, en Retiro, mientras que PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido.

De este modo, la brecha entre PP y Cs a causa de este aparcamiento previsto para mil plazas de residentes se ha hecho patente tras días de velados desencuentros. Mientras que por el PP han apuntado que la operación convertirá Menéndez Pelayo "en la avenida más sostenible de la ciudad de Madrid", los 'naranjas' han asegurado que el parking "sería perjudicial para los vecinos y el entorno".

El concejal-presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), que ya mostró su rechazo al proyecto en el pleno del distrito, ha asegurado que el parking "no está justificado y sería perjudicial para vecinos y entorno". Por contra, ha abogado por que se retire y se dé paso a un proceso de participación ciudadana para realizar diferentes propuestas, que serán sometidas a consulta ciudadana.

A este respecto ha indicado que "el proyecto no figuraba en el programa de Retiro en ningún programa", y ha lamentado que se quiera llevar a cabo una política que "no se estila" en Europa, y ha pedido no hacer de Madrid "una excepción en esta materia".

La avenida más sostenible

El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado desde el atril de Cibeles que el proyecto que buscan aprobar "no es solo un parking", sino un proyecto que dará lugar a "la avenida más sostenible de la ciudad de Madrid".

Ha apuntado que "en el punto 42" del programa de PP y Cs "dice que se van a construir 15.000 plazas de residentes". Así, ha reiterado que con el parking y la remodelación de Menéndez Pelayo se fomentará el transporte público y reducirán la capacidad del coche privado. "No es mi opinión, sino la de los servicios técnicos y los estudios de demanda", ha aseverado a continuación.

Carabante ha lamentado que PSOE y Más Madrid hayan "incorporado la manipulación y la política" en el debate de este proyecto tras "jalear al movimiento vecinal sin usar el más mínimo rigor", ya que "el estudio acredita que hay 1.140 vecinos y comerciantes dispuestos a comprarse una plaza".

Y es que, según Carabante los grupos "ponen en duda el estudio de demanda, y ponen en valor las 35.000 firmas en Change.org que han firmado desde las Palmas de Gran Canaria, pero les dan igual los vecinos de Madrid".