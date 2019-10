Cs lleva a Torra a la fiscalía para que investigue si tiene vínculos con los CDR detenidos

Ciutadans (Cs) ha presentado este viernes una denuncia ante la fiscalía contra el president Quim Torra por "inducir, justificar y promover la forzada separación de Cataluña del resto de España al margen del más mínimo respeto al ordenamiento jurídico constitucional vigente, asumiendo vías de hecho que incluirían actuaciones violentas".

El miembro de la Ejecutiva nacional, Edmundo Bal, junto al presidente del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, ha explicado que no especifican el delito para no interferir en la actuación de la fiscalía: "Se trasladan hechos que entendemos reveladores de culpabilidad pero no por no constreñir la calificación jurídica. Entendemos que se trata del apoyo, colaboración y complicidad en actos subversivos y violentos, que pueden ser constitutivos presuntamente de actos de terrorismo o de preparación de actos de terrorismo", ha apostillado.

En la denuncia, sostiene que Torra "sirviéndose de su posición política e institucional y valiéndose de los medios públicos ínsitos a dicha posición ha justificado y alentado a grupos radicales, violentos y totalitarios a realizar acciones que devengan en situaciones de extrema gravedad". En el documento, en el que fundamentas sus sospechas con noticias de prensa y tuits, apuntan que el 'president' y los miembros de los CDR arrestados y encarcelados acusados de terrorismo "comparten" un mismo fin: "alcanzar la independencia de Cataluña del resto de España por vías de hecho que incluirían las de naturaleza violenta".