Cs no acude a la reunión de PP y Vox para que Ayuso presida Madrid

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, mantuvieron ayer una reunión para acordar la investidura de la popular a la que no acudió el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, pese a estar convocado. Aguado no asistió, dejando clara su intención de no negociar con ellas hasta que el partido de ultraderecha ofrezca un «documento definitivo» y «compatible» con el pacto de Gobierno suscrito entre el PP y la formación naranja.

El PP hizo pública el jueves su nueva oferta para investir como presidenta a Ayuso, en la que rebaja y elimina algunas exigencias planteadas por Vox en temas como la inmigración y las leyes LGTBI, y propuso una reunión para ayer a los otros dos partidos de derechas con la idea de desbloquear las negociaciones.

Las líderes de PP y Vox comparecieron ante los medios con un discurso optimista y restando importancia a la ausencia de Aguado. «Hemos tenido una reunión para seguir negociando y buscando soluciones (...) desde luego el escenario es positivo», dijeron.