Cs pide a Sánchez "alejar" a Iglesias, Rufián y Torra de los Presupuestos

En Cs tienen claro que quieren formar parte de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Siempre y cuando, han insistido en los días pasados, el proyecto que presente el Gobierno sea "responsable, centrado y moderado". No obstante, este sábado, el portavoz adjunto de la formación naranja, Edmundo Bal, ha ido más allá y ha dejado claro que para contar con el apoyo de los diez diputados de Inés Arrimadas, Pedro Sánchez deberá "alejar" las futuras Cuentas públicas de Pablo Iglesias, Gabriel Rufián o Quim Torra entre otros. Es decir, reconstruir una mayoría parlamentaria con la que Cs se encuentre agusto.

Tras varios días de ofrecerse al Ejecutivo para dialogar sobre los Presupuestos y con parte del sector socialista del Gobierno buscado el respaldo de los liberales, Bal ha materializado parte de sus exigencias para acabar pactando con el PSOE: alejar "el veneno del populismo" y la "lacra del nacionalismo rupturista". En el encuentro telemático "Un año de gobierno y política útil en los Ayuntamientos", el dirigente de Cs ha insistido en que tras el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea, Sánchez tendrá "la responsabilidad" de mirar hacia su partido.

"No podemos dejar este momento histórico en manos de los dirigentes de partidos independentistas como Gabriel Rufián, Arnaldo Otegi, Quim Torra o Carles Puigdemont ni tampoco en las del líder de Unidas Podemos porque ellos no creen en España", ha sentenciado. A continuación, ha insistido en su mano tendida al Gobierno: "¿Pero cómo no nos vamos a sentar a negociar con el Gobierno con la que está cayendo?".

REPAROS MORADOS

Sin embargo, Iglesias ha rechazado en varias ocasiones cualquier entendimiento tanto con Cs como con el PP. El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo se ha escudado en las "incompatibilidades" entre el acuerdo de Gobierno con los principios de ambos formaciones. Una posición poco compartida en el Consejo de Ministros. La parte socialista ha abanderado desde hace semanas la necesidad de abrir los pactos y el pasado viernes el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, también se sumó a este planteamiento.