Cuando los países dicen "lo siento"

La polémica iniciativa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de mandar una carta al rey Felipe VI para que España pida perdón por las atrocidades y abusos cometidos durante la Conquista de América cuenta con antecedentes a lo largo de la historia. Ha habido países que no han podido soportar el peso de la conciencia y se han lanzado a pedir disculpas por agravios pasados. Aunque el Gobierno español ha rechazado ya el requerimiento del mandatario mexicano con el argumento de que la Conquista no se puede juzgar con “consideraciones contemporáneas”, la solicitud de perdón de unos pueblos a otros no constituye una circunstancia anómala y extraña. Estos son algunos de los países que se atrevieron a mostrar públicamente su arrepentimiento por haberse excedido con otros pueblos.

ESPAÑA Y LOS SEFARDÍES



Más de 500 años después de la expulsión de los judíos, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el 2015 un decreto ley para otorgar la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de aquellos defenestrados. Aunque no pueda hablarse aquí de una petición expresa de perdón, sí que tiene un valor parecido al reconocerse de forma implícita con esa medida la injusticia cometida con los judíos españoles. El rey Felipe VI presidió una recepción en el Palacio Real para celebrar la medida y habló de “privilegio” por poder ser protagonista de ese hecho histórico.

ALEMANIA Y LOS JUDÍOS



Alemania protagonizó hace 19 años el caso más claro y diáfano de reconocimiento de culpa, con el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Fue el 16 de febrero del 2000 cuando el presidente alemán, Johannes Rau, pidió solemnemente perdón ante el Parlamento de Israel por la responsabilidad de su país en la muerte de seis millones de judíos durante el periodo nazi. Rau presentó sus excusas en alemán, lo que conmovió especialmente en una Cámara en la que el simple acento de la lengua germana despierta aún sentimientos de terror. “Pido perdón por lo que hizo Alemania a los judíos, en mi nombre y en nombre de mi generación”, dijo Rau.

JAPÓN Y LA ESCLAVITUD SEXUAL



El 28 de abril de 2015, el primer ministro de Japón, Shinzō Abe, pidió disculpas de forma explícita por la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. “Cuando se habla del asunto de las 'mujeres de confort', me duele el corazón pensando en los que fueron víctima del tráfico de personas y que sufrieron un daño inconmensurable e indescriptible”, confesó el primer ministro nipón.

CANADÁ Y EL PUEBLO JUDÍO



El complejo de culpa de los canadienses con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial acabó desembocando en una reconocimiento público formulado hace solo un año. En el 2018 el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sorprendió a todos al pedir disculpas a la comunidad judía por el comportamiento de su país durante el conflicto bélico. Y es que Canadá rechazó un barco con 907 judíos escudándose en el sonrojante argumento de que eran "indignos" de tener un hogar. Lo curioso es que en aquel momento gobernaba el país el Partido Liberal, el mismo al que pertenece ahora Trudeau.

REINO UNIDO Y LOS PAÍSES CARIBEÑOS



En abril de 2018 la primera ministra británica, Theresa May, se disculpó con líderes y diplomáticos de 12 países caribeños por el duro trato propinado por funcionarios de inmigración a personas de esos países que emigraron a Gran Bretaña cuando eran niños después de la Segunda Guerra Mundial. La conocida como ‘generación Windrush’ llegó a Reino Unido entre 1948 y 1973 procedente de las colonias británicas para cubrir la falta de mano de obra. En el 2012, la entonces ministra de Interior Theresa May endureció la política migratoria y puso en solfa los permisos de residencia de esos emigrantes, dando lugar a un sonoro escándalo. Seis años después, tuvo que pedir perdón ya como primera ministra por el trato vejatorio a esas personas.

HOLANDA Y LAS VÍCTIMAS DE SREBRENICA



Otro Gobierno que se aprestó a pedir disculpas recientemente fue el holandés. Hace cuatro años, el Ejecutivo de ese país pidió perdón a los familiares de las víctimas de la matanza de Srebrenica (Bosnia),cuya toma por las fuerzas internacionales se saldó en 1995 con 8.000 musulmanes asesinados. Esas personas contaban con un pase para transitar por la ciudad ocupada por soldados.