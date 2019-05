La cúpula de Unidas Podemos se mantiene en silencio tras la debacle

A última hora de la noche y con el recuento casi finalizado, la tarima del Teatro Goya de Madrid se quedó vacía ante la ausencia de dirigentes estatales de Unidas Podemos que se atreviesen a valorar unos resultados desastrosos. El mutismo fue la estrategia elegida por los morados que prefirieron no enfrentarse a la prensa para dar cuenta de su pérdida de poder a nivel local, autonómico y europeo.

Este lunes, la resaca poselectoral también trae silencio. Al contrario que el resto de partido, el secretario general, Pablo Iglesias, no ha reunido a los suyos para analizar la delicada situación en la que les deja el 26-M. Y, mucho menos, ha convocado a los medios de comunicación. Todo ello en un momento en el que debería estar trazando su estrategia negociadora para entrar en un gobierno de coalición con el PSOE de Pedro Sánchez.

No obstante, el panorama es desolador y los resultados de este domingo no permiten a Iglesias, en principio, aumentar la presión sobre el líder socialista. Las 'ciudades del cambio' se han quedado reducidas a Cádiz, timoneada por José María González, 'Kichi', no muy cercano a Iglesias. A nivel regional han perdido fuerza en todas las comunidades autónomas, se han desplomado en la Comunidad de Madrid y han desaparecido del Parlamento de Extremadura y Cantabria. Y en las urnas de las europeas, Unidas Podemos se ha quedado con 6 diputados -cinco menos que los que obtuvieron Podemos e IU por separado en 2014-.

Tras las elecciones generales, en las que cayeron a la cuarta posición y se quedaron con 42 diputados -antes tenían 67-, Iglesias parecía resuelto a esperar unos buenos resultados en la segunda vuelta electoral. Unas esperanzas que parecen haberse evaporado.