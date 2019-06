Los dardos de Roldán a Rivera en su adiós a Cs

Toni Roldán, ya exasesor económico de Ciudadanos, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa su marcha del partido de Albert Rivera. En su comparecencia, Roldán ha lanzado varios dardos contra el liderazgo de Rivera, la estrategia del partido naranja y su deriva hacia la derecha.

1 / No me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado.

2 / Los buenos políticos no son los que más se pelean sino los que son capaces de poner por delante los intereses del país de los intereses del partido.

3 / De un tiempo a esta parte, la dirección del partido ha tomado una estrategia que no puedo compartir. Lo he dicho cada lunes. No he tenido éxito. Los costes para España de la dirección elegida por Ciudadanos son demasiado altos.

4 / "Todas las estrategias tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos".

5 / "Cómo vamos a ser creíbles en la regeneración si apoyamos a gobiernos que llevan 30 años en el poder?"

6 / "Vinimos a superar la dinámica entre rojos y azules y nos hemos convertido en azules"