El debate Sánchez-Iglesias en 10 frases

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han exhibido su desconfianza mutua en la primera jornada del debate de investidura y cuando tienen solo dos días para cerrar un pacto antes de la votación decisiva para hacer presidente al candidato socialista.

Un debate en el que Sánchez ha asegurado que quiere la coalición con Podemos pero ha vuelto a poner sobre la mesa otras opciones como el acuerdo de investidura, mientras por otro lado ha insistido en pedir a PP y Ciudadanos su abstención.

LA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS

1. "Usted no quiere un acuerdo de Gobierno con nosotros, solo lo hace porque no le queda más remedio, disimule un poco porque no es recomendable como estrategia de negociación con nosotros".

2. "Respeten ustedes a nuestros votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar".

3. "Nos está diciendo que solo tenemos dos opciones: apoyarles gratis o situarnos con Vox".

4. "Si alguna vez, un candidato del PSOE le plantean: retírese usted haría lo mismo que nosotros?".

5. "Somos una fuerza política modesta y joven pero no nos vamos a dejar humillar por nadie"

LA INTERVENCIÓN DE SÁNCHEZ

1. "Estoy dispuesto a que me critiquen por que haya miembros de Podemos en el Gobierno, pero saben que incluso con un gobierno de coalición no tenemos mayoría absoluta".

2. "Da la sensación de que usted solo ve lo negativo de lo que yo digo".

3. "Si no llegamos a ese acuerdo al menos faciliten un gobierno progresista en España para los cuatro próximos años".

4. "Si no llegamos a acuerdo, piensen mucho si votarán con la ultraderecha. Junto a PP, Cs y Vox tienen mayoría absoluta".

5. "El mundo no empieza y acaba con usted. Antes que usted había muchos otros partidos que estaban más a la izquierda del Partido Socialista".