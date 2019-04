Defensa de lo Público considera que los grandes partidos huyen del debate de lo importante

El cabeza de lista de la coalición electoral Defensa de lo Público al Congreso por Badajoz, Alfonso González, que en 1978 ganó el I Congreso Regional del PSOE a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera que PSOE, PP, Podemos y Cs no debaten sobre problemas importantes, como las pensiones y los desahucios.

González se ha referido así a los debates en los que participan los candidatos de esos cuatro partidos. En su opinión, "esta gente no dice nada de las cosas principales que hay que hacer", a lo que ha preguntado si se escucha a alguno de ellos hablar de ellas.

Ha subrayado que el principal objetivo de su formación es que "alguien lleve al Parlamento" las que, a su juicio, son las principales reivindicaciones de la población, entre ellas el sostenimiento y mejora del sistema público de las pensiones para que lleguen a un mínimo de 1.080 euros al mes, que haya "un tren digno" y que se combata el desempleo.

También ha aludido a la necesidad de que se mejore el acceso de la población a la vivienda y, especialmente, que se impidan los desahucios de quienes no pueden pagarlas.

Ha agregado que "menos mal" que, al menos, Pablo Iglesias alude a cuestiones como la equiparación de la subida de las pensiones al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Por esto y por otras coincidencias, ha continuado González, en el caso de tener que apoyar a alguien tras los comicios autonómicos sería a Podemos.

González ha señalado que, ante todo esto, "Defensa de lo Público" trabaja de una forma "ímproba y con mucho coste" para que en la campaña se hable de los principales problemas de los extremeños.

"Somos pocos y decimos las cosas que no dice nadie", ha señalado el dirigente de "Defensa de lo Público", que ha añadido que no apoyarán ninguna candidatura ni ningún Presupuesto General del Estado (PGE) que no recoja las reivindicaciones mayoritarias de la población.

En este sentido, ha explicado que ninguno de esos cuatro partidos son, por el momento, merecedores de su apoyo en el caso de posibles acuerdos postelectorales.

Acerca de la situación del PSOE, Alfonso González ha explicado que quienes lo han gobernado, entre ellos Felipe González, y lo gobiernan ahora son "de derechas".

Ha destacado que "el PSOE va a tener suerte" porque está el primero en las encuestas y va a ganar las elecciones, aunque ha precisado que si tiene que gobernar con Podemos "las cosas no se le van a poner fáciles" ya que tendrían que acometer cuestiones como la derogación de la reforma laboral.

La Coalición Electoral "Defensa de lo Público" de Extremadura apela a los extremeños, sobre todo a quienes residen en los barrios desfavorecidos, que en las elecciones generales apoyen sus candidaturas para luchar contra problemas como el paro y la exclusión social.

En su día, el secretario general de la entidad impulsora de la candidatura, la Organización de Defensa de lo Público (ODP) de la región, Juan Viera, subrayó que quienes se presentan a los próximos comicios constituyen "un grupo de personas trabajadoras y relacionadas con la ciudadanía y sus problemas, que, ha agregado, sufren personalmente.

Entre ellos mencionó el desempleo y el acceso a la vivienda, al transporte, la alimentación, la sanidad y la educación, entre otras cuestiones.