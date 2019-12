Denuncian el atraque en Sagunto de un barco que transportaría armas para la guerra de Yemen

El carguero saudí Bahri Abha ha atracado esta madrugada en el Puerto de Sagunto y organizaciones como Amnistía Internarcional creen que transporta armas para la coalición internacional que liderada por Arabia Saudí ha intervenido en la guerra Yemen y que, según denuncian, pueden provocar más muertes civiles en este conflicto.

Estamos en Sagunto porque no queremos más #barcosdelamuerte. Alberto Estevez portavoz de #ArmasBajoControl nos lo explica pic.twitter.com/9bc13SC6Fy — Amnistía Internacional España (prensa) (@AIPrensaESP) December 10, 2019

Alberto Esteve, portavoz de AI, ha afirmado que el buque "en numerosas ocasiones ha transportado armas para matar civiles en Yemen y esta noche ha cargado contenedores con destino a países de la coalición internacional que lleva masacrando a la población civil desde hace caci cinco años".

"El derecho internacional prohibe esto precisamente, el tratado sobre el comercio de armas no permite ni la transferencia de armas ni el tránsito de buques que vayan cargados de armas que se puedan utilizar para matar civiles. No queremos ser cómplices de la muerte de civiles en Yemen y pedimos al gobierno español que cumpla su responsabilidad y no permita barcos de la muerte como éste", ha señalado.

Según ha explicado la ONG, el Gobierno les ha informado de que se han cargado "contenedores" para Emiratos Árabes Unidos, un pais que AI asegura que colabora con Arabia Saudí en esa coalición internacional. Igualmente se ha informado que el destino de otros contenedores es Egipto.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aseveró que no puede actuar contra la legalidad. El barco, su ruta, su documentación y las operaciones que tiene previsto realizar en Sagunt son legales; por tanto, la APV no tiene nada que objetar.

Varios activistas del movimiento 'Antimilitaristes-MOC' aseguran que esta madrugada han logrado acceder a las instalaciones del puerto, que depende de la Autoridad Portuaria de Valencia, y en una estructura cercana al muelle donde está el barco han desplegado pancartas con los lemas 'Stop War' y 'La guerra empieza aquí'.

Según el MOC, el barco transporta armamento que fue cargado en Estados Unidos y que posiblemente se trate de "vehículos blindados y bombas láser destinadas al conflicto de Yemen". También han denunciado que la carga del buque esta noche se habría realizado "sin las autorizaciones excepcionales correspondientes".

El Ayuntamiento de Sagunto rechazó el lunes la parada del barco, cuyo próximo destino parece ser Génova, y pidió al Gobierno y al Ministerio de Defensa "las medidas necesarias" para que no atracara en su puerto.

"Más allá de la situación generada por este barco, el gobierno de Sagunto rechaza enérgicamente que nuestro puerto marítimo se utilice para el transporte internacional de armas que puedan acabar en conflictos bélicos, así como para la realización de maniobras militares", señala el comunicado del consistorio.