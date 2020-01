Detenidos 4 expresos de ETA por los homenajes de bienvenida

La Guardia Civil detuvo ayer a los expresos de ETA y miembros de Sortu Antton López Ruiz Kubati, Oihana San Vicente, Oihana Garmendia y Haimar Altuna en una operación relacionada con homenajes a reclusos de la banda terrorista excarcelados. Los arrestos tuvieron lugar en las localidades de Zarauz, Salvatierra-Agurain (Álava) y Gernika (Bizkaia),

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, calificaron de «buena noticia» estas detenciones. Kubati es el etarra que señaló en su día al teniente alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista hace 25 años.

Blanco, que ha sido diputada del PP en las dos últimas legislaturas, consideró esa detención una «buenísima noticia». «Gracias Guardia Civil por vuestro incansable trabajo siempre en favor de la memoria y dignidad de las víctimas. Va por ti Goyo», enfatizó.

De la misma manera, Consuelo Ordóñez la calificó de «buen regalo»: «¿Te acuerdas Kubati lo que dijiste de mi hermano antes de asesinarlo? ‘Deseo que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día’. A mí, hoy me has alegrado el día», afirmó.

Precisamente hoy tendrá lugar la inauguración de la exposición titulada Gregorio Ordóñez. La vida imposible, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril en el Palacio Miramar, en San Sebastián, e incluirá alrededor de 300 cartas que la viuda, Ana Iribar, recibió tras el crimen de su marido.