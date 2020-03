Díaz Ayuso acusa a Sanidad de no suministrar material sanitario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ministerio de Sanidad de no responder correctamente ante la escasez de material sanitario en los hospitales de la región. La dirigente del PP ha recriminado que el mando único encargado de recopilar los materiales no los esté haciendo llegar a Madrid y se ha comprometido a trabajar a "todo tren" para que el Gobierno autonómico compre y fabrique su propio material.

En una entrevista en Antena3, Díaz Ayuso ha señalado que viene "una ola muy dura, muy difícil" para Madrid y que es necesario preparar los servicios médicos para poder hacer frente al número de contagiados que se va multiplicando cada día. Para ello, ha exigido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que le haga llegar mayores cantidades de material sanitario y ha criticado la existencia de un mando único estatal que centraliza la compra y fabricación de los elementos necesarios porque supone un "cuello de botella" que dificulta la distribución.

No obstante, la presidenta madrileña se ha referido a unas palabras del responsable de Sanidad, Salvador Illa, en las que asegura que las autonomías pueden seguir haciendo compra de material por su cuenta. "Nos vamos a poner a todo tren y a no hacer otra cosa que fabricar material sanitario para proteger al personal sanitario si no nos lo van a prohibir", ha asegurado con cierta aspereza.

13 MILLONES DE MASCARILLAS

Díaz Ayuso ya envió el pasado jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que detallaba las necesidades de material sanitario previstas para los próximos 20 días en la Comunidad de Madrid. Entre las peticiones hay 65.000 monos impermeables, 13 millones de mascarillas quirúrgicas, 250.000 batas desechables, 7.000 cajas de guantes, 600 respiradores, 315 monitores o 223 camas.

Este viernes, la presidenta autonómica ha querido poner el foco en las mascarillas, imprescindibles para evitar el contagio entre el personal sanitario, en los test para poder seguir haciendo pruebas a los ciudadanos que tengan síntomas, y en los respiradores, imprescindibles para convertir las cámas de los hospitales en cámas de UCI.

Pese a las exigencias hacia el Estado, Díaz Ayuso ha asegurado no querer entrar en "guerras con nadie" porque la importancia ahora es "salvar vidas".