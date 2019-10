Dimite Clara Serra por "desacuerdos" con la gestión de Errejón

La 'número dos' de Íñigo Errejón en Más Madrid, Clara Serra, ha anunciado su dimisión como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid al no compartir "la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales". Serra, que también se marchó de Podemos en febrero para acompañar al confudador del partido, asegura no estar de acuerdo en la forma de construir Más País como proyecyo estatal. En concreto, señala que la candidatura por Barcelona es un error: "Ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender".

Hoy he presentado mi dimisión como diputada de Más Madrid. Y aquí están mis motivos. Espero que al espacio del cambio le vaya bien en estas elecciones y, sobre todo, que sepamos cómo hacerlo más fuerte y más grande el día de después. https://t.co/vjFWk5FlGf — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) October 7, 2019

"Para mí, cualquier proyecto que pretenda reforzar y fortalecer el espacio del cambio debe sumarse a las fuerzas territoriales ya existentes, especialmente a aquellas que han funcionado y han conseguido conservar plazas claves institucionales a pesar de todos los terremotos políticos a los que nos hemos tenido que sobreponer", apunta la exdiputada regional lamentando que Errejón vaya a enfrentarse a En Comú Podem.

Así, la exdirigente de Más Madrid resume que "si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal". Una crítica a que Errejón, tras analizar los pros y contras de la candidatura, se lanzara a recoger avales en la provincia catalana para presentar una lista.