Dimite Xavier Pericay, uno de los fundadores de Ciudadanos

Xavier Pericay, uno de los fundadores de Ciudadanos y que actualmente estaba en el comité ejecutivo del partido y era su principal responsable en las Baleares, ha presentado su dimisión al líder de la formación, Albert Rivera, según avanzó ayer el diario El Mundo. Pericay comunicó la semana pasada su decisión de dimitir de sus cargos en el partido al líder de la formación, Albert Rivera. El que fuera responsable del Área de Educación perdió el pasado mes de marzo las primarias del partido en Baleares ante el antiguo secretario de la Agrupación de Palma de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, quien se impuso por 19 puntos a Pericay. «Desde las primarias en Baleares, me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política. Rivera me pidió que siguiera en el comité ejecutivo», ha señalado Pericay.

«Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mi negocio, que es escribir», ha subrayado Pericay. Su dimisión agrava la crisis interna del partido tras las salidas de Toni Roldán y Javier Nart.

NO A PACTAR CON SÁNCHEZ / «En relación con que si hay o no que pactar con Sánchez, soy de los que creo que no y, por lo tanto, estoy en la línea mayoritaria del partido. En eso, no tengo ningún problema. Mis razones no están vinculadas con esto», ha explicado el filósofo y escritor barcelonés en declaraciones a Efe.

Por ello, dice discrepar de Toni Roldán y de Javier Nart, los otros dos miembros de la dirección nacional que dimitieron hace dos semanas de sus cargos por el giro ideológico hacia la derecha del partido en los últimos meses.

Según el ya exsecretario de Educación de Cs, el no a Sánchez está «perfectamente justificado» y su salida «tiene que ver más con aspectos internos del partido» en especial, en Baleares. «Son cosas distintas y me importa mucho diferenciarlas», ha añadido para precisar las razones que le han empujado a dejar sus cargos orgánicos en la formación que lidera Albert Rivera. A su juicio, Cs tiene unos principios que «en absoluto se han modificado».

Pericay ha considerado inviable pactar con Sánchez cuando los socialistas van a gobernar con los nacionalistas de Geroa Bai en Navarra. También cree que es un obstáculo insalvable que Sánchez haya nombrado como presidentes del Congreso y el Senado a dos miembros del PSC cuando es «un partido nacionalista dentro del PSOE».

Respecto a Vox, respalda que Cs pueda mantener contactos siempre que no alcance acuerdos, ni gobierne «en ningún sitio» con la formación de extrema derecha, lo que, en su opinión, no se ha dado hasta ahora.