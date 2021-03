Un diputado andaluz de Cs: "Estoy hasta los cojones de todos nosotros"

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento andaluz Fran Carrillo ha dejado callados a todos su compañeros del hemiciclo al parafrasear al que fuera presidente de la I República Estanislao Figueras y porclamar: "Estoy hasta los cojones de todos nosotros".

Carillo, cuya intervención se ha hecho viral, reprochaba así los espectáculos dados por los políticos tanto en Murcia como en Madrid y recordaba a las víctimas que cada día mueren a causa del coronavirus . "Damos vergüenza. Hoy han muerto decenas de personas y estamos con mociones de censura y conchabeos", ha afeado el diputado de Ciudadanos mientras participaba este miércoles en un debate sobre el proyecto de ley del Gobierno andaluz contra el fraude y la corrupción que han presentado el PP y Ciudadanos.

Sí, lo he dicho. Y me reafirmo. Está muriendo mucha gente, millones de españoles están en paro, pasan hambre y no llegan a fin de mes. Y aquí estamos con mociones de censura, cambios de gobierno y adelanto de elecciones. Pido perdón a la ciudadanía por este bochornoso espectáculo https://t.co/tzZrAXKnmr