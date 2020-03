Dirigentes de Podemos presionan al Gobierno para ejecutar medidas sociales

Varios dirigentes de Unidas Podemos han exigido al Gobierno que se adopten de manera inmediata medidas económicas y sociales con el objetivo de que haya mayores cuantías de dinero público para afrontar con garantías las políticas necesarias para proteger a los trabajadores, parados, autónomos, pequeños empresarios Los morados han lanzado esta campaña de presión a través de las redes sociales un día después de que el Gobierno aprobara el Estado de alarma en un Consejo de Ministros que duró más de 7 horas en las que se produjo un intenso debate sobre qué sector de la sociedad priorizar.

La reunión extraordinaria del gabinete de Pedro Sánchez de este sábado dejó para la reunión ordinaria del próximo martes la aprobación de "medidas de calado" de carácter económico y sociolaboral. Según fuentes del área económica del Gobierno, "no estaba sobre la mesa" la adopción de medidas de este tipo. Se argumentó que algunas de las medidas que se reclaman desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias, como las relativas al pago de hipotecas o pago de impuestos pueden esperar al martes próximo y que la complejidad jurídica de otras medidas, como las relativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (erte) aconsejan esperar al martes próximo.

Sánchez anunció en la rueda de prensa para explicar el real decreto del Estado de alarma que estas medidas tendrán prioridad en el próximo Consejo de Ministros. Sin embargo, los morados han preferido empezar a presionar para que esta promesa se cumpla. Uno de los primeros ha sido secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, pidiendo que el Estado de alarma implique "compensar con el apoyo del Estado a quienes se queden sin ingresos".

Las medidas planteadas por el dirigente de En Comú Podem pasan por reforzar los servicios sociales, que los ayuntamientos "puedan usar su superávit para reforzar servicios sociales", "reforzar la asistencia a domicilio" o "una moratoria de suministros básicos en domicilios particulares". En este sentido, apunta que "hay que usar el ICO para proporcionar financiación al conjunto de la economía, condicionada al mantenimiento del empleo".

Portavocías

"Ahora es fundamental tomar medidas valientes para proteger a las familias, autónomos y empresas del impacto económico", ha sentenciado el portavoz parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique. El político maño ha aplaudido la decisión de decretar el Estado de alarma pero apunta a la necesidad de "proteger la frágil economía" de un sector de la población que va a sufrir "un fuerte impacto". En su opinión, además de las medidas más urgentes, cuando se haya logrado controlar la pandemia habrá que "poner en marcha fuertes paquetes de inversión pública en sectores estratégicos".

Echenique ha coincido también con la coportavoz del partido, Sofía Castañón, en señalar la importancia de no cometer los errores de la crisis económica de 2008. "¿De qué nos sirven todos los recursos que tiene el Estado si no los aplicamos en una situación como esta?", se pregunta la dirigente morada en un vídeo publicado en Twitter. Además, defiende que "la prioridad no es el déficit, es la protección de nuestra salud y del empleo".

Defensa en el Ejecutivo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, implicada en la discusión que mantuvo el Consejo de Ministros, también ha apuntado a través de las redes sociales que "el Gobierno estará en todo momento al lado de la gente" con dos objetivos en mente: "evitar despidos y garantizar ingresos mientras dure la emergencia". "Esta emergencia debe ser un paréntesis temporal en la actividad y no una nueva crisis para las mayorías", sentencia en un mensaje publicado en Twitter en el que apunta que las medidas que tiene preparadas el Ejecutivo han sido acordadas con los agentes sociales " y darán cobertura y seguridad a trabajadores, autónomos y pymes".