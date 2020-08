Doble escrache a Iglesias

Puede ser hasta mentira lo del acoso en Asturias. ¿ Este camarada no tiene escolta las 24 horas del día; ningún escolta ha visto nada? No han fotografiado a ningún acosador o grupo de ellos metidos en plena faena. La pintura color verde empleada para pintar las letras en el asfalto, no es la mas adecuada, se ve mucho mejor la de color blanco. No será que con este invento, están tratando de llamar la atención y desviar la noticia del follón que se le viene encima.