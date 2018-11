Dos ultraderechistas acosan a Willy Toledo en Atocha

El actor Willy Toledo ha sufrido el acoso de dos jóvenes simpatizantes de la ultraderecha en la estación de Atocha en Madrid. Uno de los acosadores ha grabado el vídeo en que se acercan al actor. "Nos hemos encontrado a Willy Toledo aquí en la estación de tren de Atocha", dice el joven, que se coloca al altura del actor y le pregunta: "Willy, una pregunta: ¿Por qué dijo usted que Vox se combatía a hostias?".

Toledo intenta no hacerles caso y se limita a contestar: "Hasta luego". En ese momento, otro de los jóvenes insiste: "¿Y si reniega tanto de España por qué sigue viviendo aquí en España?". Ahí el actor pierde la paciencia: "¡Pírate a tomar por culo, subnormal". El primero de los ultras le reprende: "¿Pero no tiene usted educación". "¿Con fascistas? Ninguna. Pírate a tu casa", zanja Toledo, a lo que el joven responde: "Pero si no somos fascistas".

No obstante, las redes sociales han identificado al menos a uno de los dos jóvenes, que ha dejado sobradas muestras de su ideología ultra y de su simpatía por Vox.

El diputado de ERC Gabriel Rufian ha asegurado que esas situaciones "en Madrid para algunos de nosotros es habitual. Los ves de lejos e intentas evitarlos".