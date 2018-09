Duque admite ahora posibles «errores» y promete subsanarlos

Un día después de intentar zanjar la polémica durante una comparecencia pública en la que aseguró no haber «eludido impuestos», el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, admitió ayer en Bruselas que puede hacer habido errores en torno a la compra de su chalet en Jávea (Alicante) a través de una sociedad patrimonial. Aun así, reiteró: «Jamás he tenido ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de obtener ninguna ventaja fiscal indebida».

Es más, aseguró que, si los asesores que estudian su caso encuentran algún error, este será subsanado. «No sé si estos nuevos asesores encontrarán que he pagado de más o de menos, pero lo que sea lo arreglaremos», insistió Duque durante una breve intervención ante la prensa en Bruselas, donde se estrenó en un consejo de competitividad.

El astronauta confirmó que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez, y que ambos han concluido que no debería tener «ningún problema» y que, en todo caso, si lo hubiera, subsanarán «los errores». Ha descartado, eso sí, asumir responsabilidades políticas ni poner su cargo en manos de Sánchez. «No creo que la cosa merezca siquiera hacer esta consideración. Hemos hablado y explicado las cosas y ni siquiera hemos llegado a eso», explicó.

«Estamos hablando de errores. La idea que tenemos es transmitir que no ha habido intencionalidad. Esta vocación de servicio con la que he entrado en este puesto de ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España no tiene nada que ver con estos posibles errores que hubiera habido en el pasado», subrayó. El ministro no descartó tampoco acudir al Congreso a dar explicaciones como han pedido el PP y Cs. Podemos consideró que las explicaciones del ministro no son «convincentes». La portavoz adjunta, Ione Belarra, señaló al presidente que «no se puede permitir ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática».

Pablo Casado, atacó al Gobierno afirmando que este «se cae a trozos». Y reprochó a Sánchez que esté de viaje oficial en EEUU «con la que está cayendo».