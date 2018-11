Echenique propone convertir Bankia en una 'banca pública' para acabar con el oligopolio

La decisión del Tribunal Supremo de continuar con la doctrina de hacer pagar a los ciudadanos el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sigue trayendo cola. En este caso, ha sido Pablo Echenique, secretario de Organicación de Podemos, quien ha aportado su propuesta al debate. Para el dirigente morada, aquellos economistas que establecen como "ley natural" que "cualquier subida de impuestos a la banca" supondrá un "encarecimiento de sus productos" responde a una "resignación" ante el hecho de que el sistema bancario español es un "oligopolio privado" que actúa "en forma de cártel".

Para el dirigente morado la solución para romper con esta dinámica es muy clara. Bankia, la entidad financiera rescatada por el Estado en 2012, tiene que "funcionar de verdad como una banca pública". "Y es que, según Echenique, se trata de un "banco que nos hemos comprado los españoles" y en el que la participación del Estado supera el 60 %. Así, ha defendido, este lunes, la idea de poner a la entidad "a trabajar para el bien general, para España, para las familias españolas y para las PYMES".

"Quiero ser claro, no hace falta plantear la nacionalización de Bankia porque Bankia es del Estado", ha sentenciado Echenique ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convertir en pública el banco que tuvo que ser rescatado durante la crisis financiera.

SUSTITUCIONES EN BANKIA

Echenique también se ha referido al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y a la negativa de este de convertir a la entidad finaciera en una banca pública. "Si no está de acuerdo en que Bankia pueda servir para romper el oligopolio y el régimen de cártel habría que sustituirlo", ha explicado el dirigente morado antes de insistir en que el banco debe "funcionar en beneficio de los españoles y no de los buitres financieros". Otro de las ideas con las que se ha mostrado en desacuerdo ha sido la posible venta de Bankia al sector privado. Echenique ha defendido que no se debe "malvender".

Además, el dirigente morado, para evitar que, en el caso de que los bancos acaben pagando el impuesto de las hipotecas, se perjudique a los ciudadanos con incrementos en los precios de los productos bancarios, ha propuesto acudir al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. "Nadie puede estar por encima de la democracia, la banca tampoco", ha insistido antes de añadir que determinadas entidades deberían "impedir que se violen las leyes de la competencia y el libre mercado".