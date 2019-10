Educación niega que la directora de la DAT en Madrid haya falseado su currículum

La Consejería de Educación ha asegurado que la directora del áreta territorial (DAT) de Madrid capital, Coral Báez, ha acreditado documentalmente que cuenta con dos cursos de doctorado y no hay ninguna irregularidad en su curriculum. Así lo han indicado fuentes de la Consejería, a raíz de la información de 'El País' que señala que Báez ha rectificado su currículum en el Portal de Transparencia del Gobierno regional y que no presentó la tesis. El 28 de octubre figuraba en el portal que la referencia genérica a doctorados y justo ayer se cambiaron a "cursos de doctorados".

Ayer, en las redes sociales se hicieron eco de este hecho diversos colectivos en los que interpelan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, por ser el responsable también de Transparencia; y al consejero de Educación, Enrique Ossorio. Estas mismas fuentes han especificado que el primer curso de doctorado lo obtuvo en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1989 y el segundo en la Facultad de Educación de la UNED en el curso 1994-95.

"En el Curriculum Vitae de la directora publicado en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid no ha figurado nunca que fuera Doctora, ya que nunca llegó a hacer ni presentar las tesis para obtener el título de Doctora. De haberlo conseguido, no tendría sentido que no pusiera en un lugar destacado entre sus estudios académicos, ya que normalmente se pone antes que las licenciaturas que se posean", han defendido.

ALEGACIONES DEL EJECUTIVO

El hecho de haber modificado su currículum esta semana en el Portal de Transparencia, en el que ahora figuran dos cursos de doctorado, responde a una actualización que desde el Ejecutivo autonómico se ha solicitado a todos los altos cargos, que además "contribuye a aclarar la posible confusión que pudiera generar que solo pusiera Doctorado, dando a entender que es doctora, algo que nunca ha figurado en su currículo".

Por último, desde la Consejería defienden que "ha quedado claramente acreditado la falta de intencionalidad de Coral Báez de falsear su currículum", ya que "su perfil es estrictamente técnico, pertenece al cuerpo de inspectores de Educación, y ha desarrollado su trayectoria profesional siempre con un rigor y profesionalidad intachables".