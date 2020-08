«El acuerdo cumple al 90% las demandas de la FEMP»

De 0 a 10, ¿qué nota le pone al acuerdo?

Seguramente conseguimos el 90% de demandas. Un nueve.

¿En qué se puede mejorar, entonces?

Hasta el Cielo se puede mejorar. Es un primer acuerdo que llegamos con este Gobierno, que nos gustó. Pero no es el final. Seguiremos hablando el siguiente año, el otro y el otro. Hay que derogar leyes y reformar la financiación municipal. Nos queda mucho diálogo y mucho avance conjunto.

¿Qué se puede afinar?

¿Cómo alguien puede decir que no a que el Gobierno nos aporte 5.000 millones que no hay que devolver? Llevamos reclamando los remanentes desde el 2012, y la ley orgánica de estabilidad del PP no nos los deja gastar. El Gobierno coge nuestra demanda y busca una fórmula estando limitado, porque una ley los prohíbe gastar de golpe. El que no quiera, puede elegir, no se obliga a nadie. ¿Por qué no se puede gastar todo de golpe? Porque si incurres en déficit te intervienen. La ley del PP lo dice así. No hubo tiempo de rectificar esa ley y quiero que la deroguen.

¿Hay tiempo para modificarlo?

El decreto está y el elemento central es que hay que gastarlo en un año y 4 meses. Hay que ponerse manos a la obra, queremos mejorar las ciudades. Son fondos para hacer frente a la situación de declive económico. El remanente no se entregará hasta el 31 de diciembre del próximo año: recibiremos 5.000 millones sin haber entregado un céntimo. Si alguien conoce un sistema de poder gastar distinto, que lo diga. Yo lo pedí y nadie lo ofreció. No hay ninguna alternativa porque la ley lo prohíbe.

La alternativa: cambiar esa ley.

Por mí, mañana mismo. Pero el PP, cuando hizo su propuesta en la Comisión de Reconstrucción, no incluyó ni remanentes ni cambio de ley.

Allí dijo: «Los ahorros de cada ciudad se destinan a cada ciudad». Pero primero van al Estado.

No, no. De entrada 5.000 millones. Los ahorros de cada ciudad se van a gastar en cada ciudad aumentados al menos en el 35%.

El plazo de amortización es como mínimo de una década vista.

Pero previamente te dan el 35% o más a fondo perdido. Aportar 100 y por lo menos te devuelven 135, y puede que 150 o 200. No hay que perderlo de vista, ¿cómo vamos a decir que no? Si alguien conoce que la diga, el PP no aporta alternativa (enseña el papel), lo firma Ana Pastor. Todo lo que el PP propone está. Superávit 2019, fondos europeos, techo de gasto del 20-21, y el 21 se incluirá…

¿A cuánto ascienden los remanentes?

Se sabrá en su momento. Hay que declararlos. Una parte está comprometida, o por precaución o ingresos no cobrados.

¿Se puede calificar de «ilusionante» una propuesta que está levantando ampollas?

Nos permite decidir. Puede que para algunos no lo sea, pero para muchos miles sí. En términos de FEMP, el PSOE tenía 15.000 votos; el PP no llegaba a 8.000.

Si no tiene mayoría, ¿qué le hace pensar que el acuerdo va a concitar la aprobación del Congreso?

Yo tengo que firmar con el Gobierno, y él es el que tiene que buscar su mayoría. A los que voten en contra les pido que nos expliquen por qué no nos permiten decidir. El PP, que habla mucho, no pidió ni los remanentes del 12, 13, 14, 15, 16, 18.

No solo es el PP, es el PNV, En Común, es ERC, BNG, Junts…

Lo que piden está en el acuerdo, ¿por qué cuando lo ven dicen que no les vale? Lo tienen que explicar, porque es muy difícil de entender. A los que pidieron menos, ¿por qué no aprueban más?

El PP amenaza con ir al TC, ¿no se ha planteado reanudar las conversaciones antes?

Cuando fui con la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), que nos dio la razón, el PP se escondió en sus despachos. No se trata de un tribunal, es que tenemos dos meses, hay que hacerlo. La gran mayoría de los ayuntamientos estamos de acuerdo en esto.

En un país que modificó la Constitución por la vía exprés, ¿dice que no hay tiempo para modificar este real decreto ley?

No soy yo quien determina lo que suceda en el Congreso.

Si hay un número significativo que no se acoge al pacto, ¿significará que no es tan positivo?

Tendrán que explicarlo a sus ciudadanos. Es un obviedad que el PP está haciendo una estrategia de esto contra el PSOE.

Otra cuestión. No todos los ayuntamientos tienen superávit.

Por eso el Gobierno propone que los que no tengan o estén en difícil situación tienen que ir a través de Diputaciones, créditos, renegociación de deudas o de liquidez del Estado. Y mantenemos una comisión abierta en la FEMP para seguir tratando estos temas.

¿Lo lógico no habría sido un fondo covid como el que el Gobierno creó con las comunidades?

Las comunidades no estuvieron de acuerdo con el reparto, y nadie dijo, «eh, pare usted». H